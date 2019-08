Με διθυράμβους υποδέχθηκε το «Lover» ο διεθνής Τύπος.

Τα διεθνή μέσα ενημέρωσης εξυμνούν την Taylor Swift και το ολοκαίνουργιο άλμπουμ της «Lover» που κυκλοφόρησε την Παρασκευή (23/08).

Ιστοσελίδες όπως αυτές των The New York Times, Rolling Stone, Variety, NME, The Independent, The Telegraph και AllMusic έδωσαν ομόφωνα στο «Lover» βαθμολογία 4/5.

Σε αυτό το σημείο ας τονιστεί ότι ο μέσος όρων των βαθμολογιών που έχει λάβει μέχρι στιγμής το «Lover» είναι μεγαλύτερος του αντίστοιχου μέσου όρου που προκύπτει από τις βαθμολογίες των προηγούμενων άλμπουμ της Taylor Swift, σύμφωνα με τα δεδομένα της ιστοσελίδας Metacritic.

«Η Taylor Swift φτάνει σε νέα ύψη προσωπικής και μουσικής ελευθερίας», είναι η επικεφαλίδα που επέλεξε το «Rolling Stone» για το «Lover», ενώ σε κριτική του Rob Sheffield αναφέρεται ότι είναι «το απόλυτο άλμπουμ» της σταδιοδρομίας της.

Ο λόγος; «Επειδή είναι το άλμπουμ στο οποίο προσπαθεί να δημιουργήσει συγχρόνως όλα τα σπουδαία άλμπουμ της», υποστηρίζει. «Είναι το αριστούργημα που υπερτερεί στην καριέρα της».

Το «Vanity Fair» γράφει στην κριτική του ότι το «Lover» θα μπορούσε «να κρατήσει τα κλειδιά για την επιβίωση της pop μουσικής» και συνεχίζει: «Στο καλύτερο άλμπουμ της μετά το “Red”, η Swift επιχειρηματολογεί υπέρ της ωριμότητάς της».

Το βρετανικό «NME» σημειώνει ότι η Taylor Swift «επέστρεψε στη ρομαντική pop που την έκανε super star και οι «The New York Times» γράφουν για το «Lover» ότι «προσφέρει μία σειρά νέων προτάσεων, πολλές εκ των οποίων είναι υποσχόμενες» και υπογραμμίζουν πως η Taylor Swift «επέστρεψε στο τιμόνι».

Το «All Music» θεωρεί ότι το «Lover» είναι «συνειδητοποιημένο και ώριμο», υπογραμμίζοντας ότι η τραγουδίστρια «αποδέχεται όλες τις πτυχές της προσωπικότητάς της {…} με αποτέλεσμα ένα δίσκο που είναι συγχρόνως οικείος και απροσδόκητος».

Ο μέσος όρος βαθμολογιών των άλμπουμ

της Taylor Swift

1. «Lover» (2019) – 80 πόντοι

2. «Speak Now» (2010) – 77 πόντοι

3. «Red» (2012) – 77 πόντοι

4. «1989» (2014) – 76 πόντοι

5. «Fearless» (2008) – 73 πόντοι

6. «reputation» (2017) – 71 πόντοι

Μέσος όρος καριέρας: 76 πόντοι

Τα δεδομένα των βαθμολογιών προέρχονται από το Metacritic.