Η Taylor Swift δημιούργησε μία ψεύτικη μπάντα για να ηχογραφήσει ξανά τα τραγούδια της

Μία έξυπνη λύση φέρεται να έχει βρει η Taylor Swift προκειμένου να αποκτήσει ξανά τον έλεγχο της μουσικής της.

Μία μυστηριώδης διασκευή του τραγουδιού «Look What You Made Me Do» της Taylor Swift έδωσε τροφή για συζήτηση στα κοινωνικά δίκτυα.

Η απρόβλεπτη εκτέλεση του τραγουδιού από το άλμπουμ «Reputation» της pop star επένδυσε το πιο πρόσφατο επεισόδιο για τον τρίτο κύκλο της δημοφιλούς σειράς «Killing Eve», με τίτλο «Beautiful Monster», που προβλήθηκε την Κυριακή 24 Μαΐου στο BBC America.

Η Taylor Swift ισχυρίστηκε ότι η συγκεκριμένη διασκευή του «Look What You Made Me Do» ανήκει σε μία μπάντα με την επωνυμία Jack Leopards & The Dolphin Club.

Πολλοί ίσως θεωρήσουν ότι πρόκειται για ένα πρωτοεμφανιζόμενο σχήμα, όμως μόνο μια γρήγορη αναζήτηση στο διαδίκτυο αποδεικνύει ότι το γκρουπ δεν υπάρχει στην πραγματικότητα.

VERY STOKED about this cover of lwymmd on @KillingEve by Jack leopards & the dolphin club!! pic.twitter.com/fhkLfOssfm — Taylor Swift (@taylorswift13) May 25, 2020

Οι θαυμαστές της Taylor Swift ανακάλυψαν επίσης ότι στις υπηρεσίες streaming αναφέρεται ότι την παραγωγή της διασκευής έχουν επιμεληθεί ο Jack Antonoff, ο οποίος είχε αναλάβει και το πρωτότυπο κομμάτι, και ο μυστηριώδης… Nils Sjöberg.

Θυμίζουμε ότι «Nils Sjöberg» ήταν το ψευδώνυμο που είχε χρησιμοποιήσει ως δημιουργός η Taylor Swift όταν είχε γράψει το 2014 μαζί με τον τότε σύντροφό της Calvin Harris την επιτυχία «This Is What You Came For».

Το ίδιο όνομα εμφανίστηκε επίσης στο music video για το «Look What You Made Me Do», τον Αύγουστο του 2017.

Επίσης οι χρήστες των κοινωνικών δικτύων υποστηρίζουν ότι ο άνδρας που τραγουδά τη διασκευή του «Look What You Made Me Do» είναι ο αδελφός της Taylor Swift, ο Austin.

Το επιχείρημα ενισχύει η παρατήρηση ορισμένων ότι το ερασιτεχνικό εξώφυλλο της διασκευής περιλαμβάνει μία επεξεργασμένη φωτογραφία του Austin Swift από την παιδική ηλικία του.

Jack Leopards & The Dolphin Club 🐬 pic.twitter.com/TUQxizZ7n5 — Taylor Swift News (@TSwiftNZ) May 25, 2020

Πολλοί θαυμαστές της τραγουδίστριας εικάζουν τώρα ότι η Taylor Swift δημιούργησε μία ψεύτικη μπάντα ώστε να μπορέσει να αποκτήσει τον έλεγχο του τραγουδιού της.

Το καλοκαίρι του 2019 είχε ξεσπάσει έντονη διαμάχη μεταξύ της Taylor Swift και της προηγούμενης δισκογραφικής της, της Big Machine Records, με αφορμή την εξαγορά της εταιρείας και κατά τη συνέπεια του ρεπερτορίου τους από τον Scooter Braun.

Σε αυτό το σημείο πρέπει να εξηγήσουμε ότι αν στο «Killing Eve» παιζόταν η πρωτότυπη εκτέλεση του «Look What You Made Me Do», ήταν απαραίτητη η άδεια του εκδότη, δηλαδή της Big Machine Records, η οποία θα εισέπραττε και το χρηματικό αντίτιμο για την παραχώρηση άδειας για την εμπορική χρήση του τραγουδιού.

Αντιθέτως, για την εκτέλεση ενός τραγουδιού από τρίτο καλλιτέχνη απαιτείται μόνο η άδεια των δημιουργών, εν προκειμένω της Taylor Swift και των συνεργατών της, καθώς η διασκευή αποτελεί μία νέα ηχογράφηση που είναι δυνατό να κυκλοφορήσει από διαφορετική δισκογραφική εταιρεία.