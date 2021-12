Σε δίκη η Taylor Swift για τα πνευματικά δικαιώματα του «Shake It Off»

Σε δίκη αναμένεται να παραπεμφθεί η Taylor Swift για τα πνευματικά δικαιώματα του «Shake It Off».

Ομοσπονδιακός δικαστής αποφάσισε την Πέμπτη 9 Δεκεμβρίου ότι η Taylor Swift πρέπει να παραπεμφθεί σε δίκη με ενόρκους για τις κατηγορίες ότι οι στίχοι της επιτυχίας της «Shake It Off» αποτελούν περίπτωση λογοκλοπής από ένα τραγούδι του συγκροτήματος 3LW.

Ο περιφερειακός δικαστής των ΗΠΑ Michael W. Fitzgerald απάντησε αρνητικά το αίτημα της Taylor Swift να απορρίψει την αγωγή, κρίνοντας ότι οι ένορκοι θα είναι αυτοί που θα διαπιστώσουν αν η επιτυχία της «Shake It Off» που κατέκτησε το 2014 τα charts παραβίασε τα πνευματικά δικαιώματα του «Playas Gon’ Play», ενός κομματιού που κυκλοφόρησε το 2001 από το συγκρότημα 3LW.

Αν και υπάρχουν «κάποιες αξιοσημείωτες διαφορές» μεταξύ των δύο τραγουδιών, ο δικαστής σημείωσε ότι υπάρχουν «αρκετές αντικειμενικές ομοιότητες» ώστε να μην μπορεί να απορρίψει ο ίδιος την αγωγή. Ο δικαστής είπε ότι η υπεράσπιση της Taylor Swift θα παρουσιάσει «μια ισχυρή τελική αγόρευση» στο ενδεχόμενο δίκης με ενόρκους.

Η αγωγή εναντίον της Taylor Swift κατατέθηκε το 2017 από τους Sean Hall και Nathan Butler, τους τραγουδοποιούς που έγραψαν το «Playas Gon’ Play». Στο τραγούδι του 2001, οι στίχοι ανέφεραν «playas, they gonna play» και «haters, they gonna hate», ενώ στο τραγούδι της, η Taylor Swift τραγουδάει: «’Cause the players gonna play, play, play, play, play, play and the haters gonna hate, hate, hate, hate, hate, hate, hate».

Το «Shake It Off» έκανε ντεμπούτο στο Νο. 1 του Billboard Hot 100 τον Σεπτέμβριο του 2014 και παρέμεινε τέσσερις εβδομάδες στην κορυφή του chart. Το τραγούδι διένυσε τελικά 50 εβδομάδες στο Hot 100, ισοφαρίζοντας την επίδοση του «You Belong With Me» για το τραγούδι της Taylor Swift για το τραγούδι με τη μεγαλύτερη διάρκεια παραμονής στο charts.

Η αγωγή των Sean Hall και Nathan Butler ναυάγησε από νωρίς.

Το 2018, ο δικαστής Fitzgerald απέρριψε την αγωγή με την αιτιολογία ότι οι στίχοι των Hall και Butler ήταν απλώς «σύντομες φράσεις που στερούνται το ελάχιστο της πρωτοτυπίας και της δημιουργικότητας που απαιτείται για την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων». Ο δικαστής ανέφερε 13 διαφορετικά παλαιότερα τραγούδια που περιείχαν παρόμοιες φράσεις, όπως το «Playa Hater» του The Notorious B.I.G. και το «Man U Luv to Hate» του Sir Mix-A-Lot.

Αλλά ένα χρόνο αργότερα, ένα ομοσπονδιακό εφετείο ανέτρεψε την απόφαση αυτή.

Το δικαστήριο αποφάνθηκε ότι ο Fitzgerald είχε απορρίψει την αγωγή πολύ νωρίς και ότι το «Playas Gon’ Play» ήταν αρκετά δημιουργικό για να υπάρχει προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων του. Η απόφαση έστειλε την υπόθεση πίσω στον δικαστή Fitzgerald.

Επιστρέφοντας στο κατώτερο δικαστήριο, η Taylor Swift κινήθηκε και πάλι για την απόρριψη της αγωγής, ζητώντας από τον δικαστή να της χορηγήσει τη λεγόμενη συνοπτική απόφαση, μια αμετάκλητη απόφαση ότι δεν είχε παραβιάσει κανένα δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας. Αλλά την Πέμπτη, ο δικαστής Fitzgerald αρνήθηκε.

«Παρόλο που υπάρχουν κάποιες αξιοσημείωτες διαφορές μεταξύ των έργων, υπάρχουν επίσης σημαντικές ομοιότητες στη χρήση λέξεων και στην αλληλουχία/δομή. Παρόλο που οι εμπειρογνώμονες των εναγόντων αντικρούουν σθεναρά τον ισχυρισμό ότι υπάρχουν ουσιαστικές ομοιότητες, το Δικαστήριο δεν είναι πρόθυμο να πιστέψει ιδιαίτερα τις απόψεις τους εδώ», έγραψε ο δικαστής στην απόφασή του.

Μετά την απόφαση της Πέμπτης, ένας δικηγόρος των Hall και Butler επαίνεσε την απόφαση, λέγοντας ότι το δικαστήριο «έκανε το σωστό».

«Οι πελάτες μας έρχονται επιτέλους πιο κοντά στη δικαιοσύνη που τόσο πολύ αξίζουν», δήλωσε η Marina Bogorad, δικηγόρος στην εταιρεία Gerard Fox Law PC. «Η απόφαση είναι ιδιαίτερα ευχάριστη γι’ αυτούς, διότι επιβεβαιώνει την άποψη ότι ότι δεν μπορούν να καταχραστούν τη δημιουργικότητα και τη μοναδική έκφρασή τους χωρίς καμία τιμωρία».

Η απόφαση θέτει τις βάσεις για μια δίκη με ενόρκους, ωστόσο δεν έχει οριστεί ακόμη η ημερομηνία διεξαγωγής της διαδικασίας.