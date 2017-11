Η Taylor Swift διακωμωδεί τα μέσα ενημέρωσης και τον Τύπο με τον πιο απολαυστικό τρόπο. Θα αποκαλυφθεί η… «αλήθεια»;

Σε ελάχιστα εικοσιτετράωρα θα κρατάμε στα χέρια μας τον ξένο δίσκο της χρονιάς, το «reputation» της Taylor Swift.

Την Τετάρτη (8/11), η τραγουδίστρια έδωσε στη δημοσιότητα τους τίτλους των 15 τραγουδιών που περιλαμβάνονται στο νέο άλμπουμ τους και η μεγάλη έκπληξη (η φήμη που επιβεβαιώνεται, ουσιαστικά) είναι μία συνεργασία κορυφής με τον Ed Sheeran και τον Future.

Εκτός από το μεμονωμένο CD, το «reputation» θα διατεθεί σε επιλεγμένες αλυσίδες λιανικής σε μία ειδική έκδοση με δύο διαφορετικά περιοδικά, στα οποία θα περιέχονται αποκλειστικές φωτογραφίες, χειρόγραφοι στίχοι, ποιήματα και ζωγραφιές της Taylor Swift, ανάμεσα στο υπόλοιπο περιεχόμενο.

Τα εξώφυλλα των δύο περιοδικών είχαν αποκαλυφθεί τον Αύγουστο:

Φθάνοντας στις δύο ημέρες πριν την έλευση του «reputation», η αστέρας της pop μοιράζεται τα οπισθόφυλλα των δύο περιοδικών, που με μία λέξη μόνο είναι… επικά.

Ως γνωστόν, το «reputation» αφορά εν ολίγοις τη σχέση της Taylor Swift με τα μέσα ενημέρωσης και τον Τύπο και είναι βαθιά χαραγμένο και επηρεασμένο από τις μαζικές και αδιάκοπες επιθέσεις που δέχθηκε, ειδικά τον τελευταίο χρόνο.

Οι προθέσεις της 27χρονης τραγουδίστριας έγιναν έκδηλες εξ αρχής, δίνοντας απαντήσεις προς πάσα κατεύθυνση μέσα από τη μουσική της. Επιπλέον, έχει επιλέξει τον αποκλεισμό των media, στα οποία ούτε έχει παραχωρήσει συνεντεύξεις ούτε έστειλε το «reputation» προς αξιολόγηση / κριτική πριν την κυκλοφορία του, όπως συνηθίζεται.

Τα οπισθόφυλλα των δύο έντυπων εκδόσεων που συνοδεύουν το «reputation», λοιπόν, είναι οι πιο ξεκαρδιστικές παρωδίες σκανδαλοθηρικών περιοδικών που συναντάμε κρεμασμένα στα «μανταλάκια».

Το ένα περιοδικό – παρωδία ονομάζεται «TS Swiftly» και οι επικεφαλίδες «μιλούν» από μόνες τους:

«Οι φωτογραφίες της Taylor… Ο ιδιωτικός κόσμος μου. ΕΚΤΕΘΗΚΕ», «Ύπουλες παρασκηνιακές φωτογραφίες», «Η Taylor τα λέει όλα στη σοκαριστική εισαγωγή της», «Θα αποκαλύψει η ποίησή της την αλήθεια;» αναγράφεται μεταξύ άλλων.

Η συνέχεια είναι ακόμα πιο σπαρταριστή: «Ποιος είναι ο πραγματικός πατέρας της Olivia;», κάνοντας αναφορά σε μία από τις δύο γάτες της. «Παγκόσμια Αποκλειστικότητα: “Έγραψα τους στίχους μου με τα δικά μου χέρια… Δεν είμαι έτοιμη γι’ αυτό!”», σχολιάζει με σαρκασμό η Taylor Swift σε ένα λογοπαίγνιο με τον τίτλο του «…Ready For This?».

Το δεύτερο εξώφυλλο – παρωδία με την επωνυμία «TS!!» κινείται στο ίδιο μήκος κύματος:

«ΤΟ ΔΡΑΜΑ ΤΗΣ TAYLOR. Οι προσωπικές φωτογραφίες της εκτέθηκαν», «Οι χειρόγραφοι στίχοι αποκαλύπτουν την αλήθεια!», «Προκλητική ποίηση», «Σοκαριστικές φωτογραφίες πίσω από κλειστές πόρτες από το video του “Look What You Made Me Do”», «Γιατί εξαφανίστηκε;», διαβάζουμε στους πηχυαίους τίτλους.

Αφού η Olivia είχε την τιμητική της στο πρώτο περιοδικό, εδώ ακολουθεί η δεύτερη γάτα της Taylor Swift: «Catitude! Η Meredith είναι εκτός ελέγχου!»