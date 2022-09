Taylor Swift: Η deluxe έκδοση του «Midnights» θα περιέχει τρία bonus tracks

Τρία bonus tracks θα περιλαμβάνει η deluxe έκδοση του άλμπουμ «Midnights» της Taylor Swift.



Η Taylor Swift αποκάλυψε μία ακόμα έκδοση του επερχόμενου άλμπουμ της «Midnights» που θα κυκλοφορήσει στις 21 Οκτωβρίου.

Η deluxe έκδοση «Lavender» (Λεβάντα) του άλμπουμ πήρε το όνομά της από το παστέλ μωβ χρώμα στον οποίο αναγράφονται ο τίτλος και η λίστα των τραγουδιών του άλμπουμ στο εξώφυλλο, ενώ το ίδιο χρώμα θα διαθέτει και η αριστερή πλευρά της θήκης του CD.

Εκτός από τα 13 αρχικά τραγούδια του άλμπουμ, το CD της έκδοσης «Lavender» του «Midnights» θα περιλαμβάνει τρία bonus tracks, μεταξύ των οποίων ένα νέο τραγούδι και δύο remixes των τραγουδιών του «Lavender».

Θα περιέχει επίσης από ένα συλλεκτικό ένθετο βιβλιαράκι με στίχους και αποκλειστικές φωτογραφίες.

Το βινύλιο της deluxe έκδοσης «Lavender» του «Midnights» θα διαθέτει το ίδιο ένθετο βιβλιαράκι, καθώς και από μία full-size gatefold φωτογραφία, ενώ δύο επιπλέον φωτογραφίες θα περιλαμβάνει η θήκη του άλμπουμ.

Ο δίσκος βινυλίου της έκδοσης «Lavender» θα τυπωθεί σε παστέλ μωβ και λευκό χρώμα με εφέ μαρμάρου, ωστόσο τα bonus tracks δεν θα περιλαμβάνονται.

Η deluxe έκδοση «Lavender» του «Midnights» θα είναι διαθέσιμη στις ΗΠΑ αποκλειστικά μέσω της αλυσίδας λιανικής Target. Στην Ελλάδα, συνήθως, οι αποκλειστικές εκδόσεις αυτού του είδους είναι διαθέσιμες μέσω των αντίστοιχων αλυσίδων λιανικής αντί των ανεξάρτητων δισκοπωλείων.

3 bonus tracks on CD #OnlyAtTarget 💜 Preorder Taylor Swift's new album Midnights Target Exclusive Lavender Edition now: https://t.co/0taF5xTrOe #TSmidnighTS pic.twitter.com/LZg9t2Oyw2 — Target (@Target) September 13, 2022

Νωρίτερα αυτό τον μήνα, η Taylor Swift ανακοίνωσε τις εκδόσεις «Jade Green», «Blood Moon» και «Mahogany» του «Midnights», οι οποίες διαθέτουν ξεχωριστούς χρωματικούς συνδυασμούς, εξώφυλλα και φωτογραφίες.

Αν και δεν έχει γίνει γνωστό πόσα αντίτυπα διατέθηκαν, οι τρεις εκδόσεις ήταν διαθέσιμες για προ-παραγγελία από το ηλεκτρονικό κατάστημα της Taylor Swift μόνο για μία εβδομάδα.

Η Taylor Swift ανακοίνωσε το «Midnights», το δέκατο άλμπουμ της, από τη σκηνή των MTV Video Music Awards 2022 στις 28 Αυγούστου ενώ παραλάμβανε το βραβείο για το Βίντεο της Χρονιάς για το «All Too Well: The Short Film».

«Σκέφτηκα ότι θα ήταν μία διασκεδαστική στιγμή να σας πω ότι το ολοκαίνουργιο άλμπουμ μου κυκλοφορεί στις 21 Οκτωβρίου».

Αργότερα το ίδιο βράδυ, επιβεβαίωσε την ημερομηνία κυκλοφορίας και τον τίτλο του άλμπουμ στις σελίδες της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στην ιστοσελίδα της.

Το «Midnights», όπως περιέγραψε η Taylor Swift, θα περιέχει «τις ιστορίες από 13 άγρυπνες νύχτες διάσπαρτες σε όλη ζωή της».