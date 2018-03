Το video clip της Taylor Swift για το «Delicate» είχε ένα πολύ όμορφο αποτέλεσμα, αλλά ίσως δεν ήταν αυθεντικό στην πηγή της έμπνευσής του.

Λίγες ώρες μετά την κυκλοφορία του video clip της Taylor Swift για το «Delicate», η αστέρας της pop κατηγορείται ότι αντέγραψε μία διαφήμιση της αλυσίδας Kenzo.

Το διαφημιστικό σποτ της Kenzo για το άρωμα «Kenzo World», που προβλήθηκε για πρώτη φορά το 2016, σκηνοθέτησε ο βραβευμένος με Όσκαρ και Χρυσή Σφαίρα, Spike Jonze και πρωταγωνιστεί σε αυτό η Αμερικανίδα ηθοποιός Margaret Qualley.

Οι χρήστες των κοινωνικών δικτύων επισήμαναν άμεσα τις υποτιθέμενες ομοιότητες μεταξύ των δύο βίντεο, με την Swift και τον Qualley να εμφανίζονται ανάμεσα σε ένα πλήθος ανθρώπων, προτού αρχίσουν να κάνουν παρόμοιες γκριμάτσες και τελικά να αρχίσουν να χορεύουν με ακανόνιστες κινήσεις.

Οι ομοιότητες μεταξύ του video clip και της διαφήμισης (διάρκειας σχεδόν 4 λεπτών, δηλαδή όσο ένα μουσικό βίντεο) δεν εντοπίζονται απλά στην ιδέα, αλλά επεκτείνονται σε πολλές λεπτομέρειες.

Και στις δύο περιπτώσεις το σκηνικό είναι ένα πολυτελές ξενοδοχείο, μία μεγάλη και άδεια αίθουσα, η ακολουθία των σκηνών είναι ίδια, ακόμη και τα χρώματα σε όλο το βίντεο.

Ευτυχώς, τα φορέματα που φορούν η Taylor Swift και η Margaret Qualley είναι διαφορετικά, το μεν είναι μπλε και το δε είναι πράσινο.

taylor swift's "delicate" video is a poor man's version of spike jonze's ad for Kenzo, this bop deserved more pic.twitter.com/39Ub99bKqc — christina.jpg (@wtfcylon) March 12, 2018

Σύμφωνα με το σενάριο του «Delicate», η Taylor Swift γίνεται αόρατη για μία νύχτα και συμπεριφέρεται σαν μην τη βλέπει κανείς, απελευθερώνοντας τον εαυτό της.

✔ lonely/contemplative look off-cam

✔ silly wink faces pic.twitter.com/dS2rR3qGop — kenny wassus (@kgw) March 12, 2018

«Υπάρχουν πια πρωτότυπες ιδέες;», αναρωτιέται μία χρήστρια του Twitter για το video clip του «Delicate» που σκηνοθέτησε ο Joseph Kahn, ο οποίος διατελεί μόνιμος συνεργάτης της Taylor Swift τα τελευταία χρόνια και έχει αναλάβει επίσης τις οπτικοποιήσεις για τα «End Game», «…Ready For It?» , «Look What You Made Me Do», «Out Of The Woods», «Wildest Dreams», «Bad Blood» και «Blank Space».

Δείτε τη διαφήμιση της Kenzo: