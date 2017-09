Η Taylor Swift «έκοψε» από το video clip του «Look What You Made Me Do» την Ellen DeGeneres; Η παρουσιάστρια καταθέτει τα… «ντοκουμέντα».

Η Ellen DeGeneres παρουσιάζει… τις «κομμένες σκηνές» από το video clip της Taylor Swift για το «Look What You Made Me Do», όπου «συμμετείχε».

Στο επεισόδιο της Παρασκευής (22/09) του «The Ellen DeGeneres Show», η διάσημη παρουσιάστρια «αποκάλυψε» αστειευόμενη ότι επρόκειτο να πρωταγωνιστήσει στο video clip του «Look What You Made Me Do» που κυκλοφόρησε στα τέλη Αυγούστου.

«Θα μπορούσε να ήταν καλύτερο, ήμουν στο αρχικό (βίντεο), γιατί είμαι μέλος της ομάδας της. Προφανώς μου έκοψε… Δεν ξέρω», αστειεύτηκε.

«Με απειλεί μερικές φορές. Ωραία προσπάθεια, Tay-Tay, επειδή έχω στα χέρια μου το πραγματικό βίντεο, οπότε θα το μοιραστώ μαζί σας για πρώτη φορά», είπε στον ίδιο τόνο στο κοινό και τους τηλεθεατές.

Η Ellen DeGeneres «εμφανίστηκε» στη σκηνή της μπανιέρας, καθισμένη απέναντι από την Taylor Swift, όπου χαλάρωναν ανάμεσα διαμάντια και μαργαριτάρια. Επίσης, αναπαρήγαγε την ήδη περίφημη ατάκα για την… παλιά Taylor που «πέθανε» με έναν σπαρταριστό διάλογο.

Το βίντεο με την DeGeneres να αναβιώνει μερικούς από τους πιο δημοφιλείς χαρακτήρες της στο «The Ellen DeGeneres Show», όπως έκανε και η Taylor Swift με τις παλαιότερες εκδοχές του εαυτού της στο φινάλε του video clip για το «Look What You Made Me Do».

Η παρουσιάστρια έγραψε, επιπλέον, με σπρέι στο αεροπλάνο της Swift την προσωπική ατάκα της: «Να είστε ευγενικοί ο ένας με τον άλλον».

Ανεξάρτητα από τα ανέκδοτα, η Ellen DeGeneres είναι υπερήφανη για την επιτυχία της Taylor Swift και θέλησε να τη βοηθήσει να ωφελήσει και άλλους:

«Το μουσικό βίντεο για το “Look What You Made Me” έχει προβληθεί πάνω από 425 εκατομμύρια φορές , 425 εκατομμύρια φορές! Έτσι, μου έδωσε μία ιδέα , 425 εκατομμύρια φορές! Σκεφτείτε το… Αν έχετε δει το μουσικό βίντεο της Taylor, βάλτε ένα δολάριο σε ένα φάκελο και στείλτε το στο “Hand in Hand” για την ανακούφιση (των πληγέντων) από τον τυφώνα », σχολίασε για τον έρανο.

«Αυτό είναι το μόνο που πρέπει να κάνετε, ένα δολάριο!»