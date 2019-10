Δάκρυα κύλησαν στο πρόσωπο της Taylor Swift με την εξομολόγηση παίκτριας του «The Voice».

Η Taylor Swift δεν μπόρεσε να κρύψει τη συγκίνησή της όταν άκουσε τη συγκλονιστική ιστορία διαγωνιζόμενης του «The Voice».

Η αστέρας της pop εκτελεί καθήκοντα «μέγα μέντορα» στην αμερικανική έκδοση του δημοφιλούς talent show, δίνοντας τις συμβουλές της στις τέσσερις ομάδες στη φάση των Knockouts.

Η πιο δύσκολη συναισθηματικά στιγμή για την 29χρονη τραγουδίστρια ήταν η συνάντησή της με τη διαγωνιζόμενη Melinda Rodriguez από την ομάδα της Kelly Clarkson.

Η Melinda Rodriguez είπε στην Taylor Swift ότι είναι ενθουσιασμένη που θα δουλέψει μαζί της, αφού ο αδελφός της Chris είναι μεγάλος θαυμαστής της pop star, σημειώνοντας μάλιστα ότι έχει κάνει από ένα τατουάζ για καθένα από τα άλμπουμ της.

Στη συνέχεια η Rodriquez αποκάλυψε ότι εκείνη την ημέρα ο αδελφός της ήταν στο χειρουργείο και υποβαλλόταν σε μεταμόσχευση καρδιάς, ενώ η ίδια βρισκόταν στο στούντιο, με την Taylor Swift και την Kelly Clarkson να ξεσπούν αμέσως σε δάκρυα.

H Melinda επέλεξε να ερμηνεύσει στη φάση των Knockouts του «The Voice» το «Always Be My Baby» της Mariah Carey.

«Αυτό το τραγούδι εννοείται πως είναι αφιερωμένο στον αδελφό μου, επειδή προέβλεψε ότι η Taylor Swift θα ήταν εδώ την ημέρα που θα υποβαλλόταν σε μεταμόσχευση καρδιάς», είπε.

«Σκέφτηκα πώς είναι δυνατόν να συμβαίνει; Ο Chris πρέπει να ξυπνήσει επειδή πρέπει να του πω οπωσδήποτε. Θα ήταν η μεγαλύτερη αδικία του κόσμου», συνέχεια και παρέθεσε αμέσως μετά τα λόγια που της είπε ο αδελφός της: «Μην είσαι εγωίστρια, το κάνεις για εμένα, όχι για εσένα».

Η Melinda Rodriguez απέδειξε μάλιστα ότι είναι εκείνη θαυμάστρια της Taylor Swift, καθώς έδειξε το τατουάζ του άλμπουμ «Fearless» που έχει κάνει η ίδια.

Αφού ξεπέρασε τη συγκίνησή της, Taylor Swift επέμεινε να μάθει τη διεύθυνση της οικογένειάς τους, ώστε να ανταποδώσει την αγάπη τους στέλνοντάς τους μερικά δώρα.