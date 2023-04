Taylor Swift: Τα «Cardigan» και «Willow» προορίζονταν αρχικά για τους The National

Η αποκάλυψη των The National για τα δύο τραγούδια της Taylor Swift.

Το «Cardigan» και το «Willow» είναι δύο από τα πιο αγαπημένα τραγούδια των άλμπουμ «Folklore» και «Evermore» της Taylor Swift, αντίστοιχα και σίγουρα οι θαυμαστές δεν μπορούν πλέον να μην τα φαντάζονται στη δισκογραφία της.

Ωστόσο, τα δύο τραγούδια θα μπορούσαν να μην είχαν καταλήξει ποτέ στην Taylor Swift, σύμφωνα με τους τακτικούς συνεργάτες της The National.

Σε μια νέα συνέντευξή τους στην εφημερίδα The Telegraph που δημοσιεύτηκε την Πέμπτη 20 Απριλίου, ο Aaron Dessner και ο Matt Berninger αποκάλυψαν ότι τα δύο τραγούδια προορίζονταν αρχικά για τους The National.

Διαφήμιση

«Είχα δοκιμάσει το “Cardigan” και το “Willow” και μερικά άλλα, και δεν ήμουν πολύ τυχερός, οπότε ο Aaron τα έστειλε στην Taylor», θυμήθηκε ο Matt Berninger.

«Έχω πάντα πολλή μουσική να δουλέψω και ψάχνω κάτι για να συνδεθώ συναισθηματικά. Έχει συμβεί και το αντίστροφο, όπου ο Aaron έγραψε κάτι για την Taylor και εγώ βυθίστηκα αμέσως. Λειτουργεί και από τις δύο πλευρές», πρόσθεσε.

Οι The National ετοιμάζονται να κυκλοφορήσουν στις 28 Απριλίου το ένατο άλμπουμ τους, «First Two Pages of Frankenstein», στο οποίο συνεργάζονται με την Taylor Swift στο τραγούδι «The Alcott».

Η Taylor Swift ανταποδίδει τη χάρη στους The National μετά τη συμμετοχή τους στο τραγούδι «Coney Island» του άλμπουμ της «Evermore».

«Είμαστε όλοι μεγάλοι θαυμαστές της Taylor, και ήταν πολύ γενναιόδωρη μαζί μας, προσκαλώντας μας να συμμετάσχουμε στο “Coney Island”», δήλωσε πρόσφατα ο αδελφός του Aaron, Bryce Dessner, σε συνέντευξή του στο Apple Music.

«Και προφανώς ο αδερφός μου έχει δουλέψει πολύ μαζί της και έχω κάνει ένα σωρό ενορχηστρώσεις για τα άλμπουμ της», συνέχισε.

«Το “The Alcott” είναι ένα τραγούδι που (η Taylor Swift) έγραψε μαζί με τον Matt (Berninger), όπου συνυπογράφει τους στίχους», εξήγησε.

«Είναι πραγματικά καταπληκτικό να την ακούς, ο τρόπος με τον οποίο μπόρεσε να πάρει αυτό που είχε κάνει ο Matt και στη συνέχεια να επανασχεδιάσει το τραγούδι, και είναι πραγματικά ένα ιδιαίτερο τραγούδι», ανέφερε.

Η Taylor Swift υποδέχθηκε τον Aaron Dessner στη σκηνή στη συναυλία της περιοδείας της «The Eras Tour» στο Raymond James Stadium στην Τάμπα της Φλόριντα στις 14 Απριλίου για να παρουσιάζουν μαζί το τραγούδι «The Great War» από την έκδοση «3am Edition» του άλμπουμ της «Midnights».