Η Taylor Swift γράφει ιστορία με το ντεμπούτο του «Cardigan» στο No. 1 του Billboard Hot 100

H Taylor Swift γράφει ιστορία στα charts του Billboard.

Λίγες ώρες αφότου το άλμπουμ «folklore» έκανε ντεμπούτο στην πρώτη θέση του Billboard 200, η Taylor Swift ολοκληρώνει το θρίαμβο κατακτώντας άλλη μια κορυφή.

Το «Cardigan», το τραγούδι που αποτελεί το lead single του «folklore», κάνει με τη σειρά του πανηγυρικό ντεμπούτο στο No. 1 του Billboard Hot 100, χαρίζοντας στην αστέρα της pop μια μοναδική στα χρονικά επίδοση.

Η Taylor Swift είναι ο πρώτος καλλιτέχνης στην ιστορία που κάνει ταυτόχρονα ντεμπούτο στο No. 1 του Billboard 200 και του Billboard Hot 100, τα δύο σημαντικότερα charts των Ηνωμένων Πολιτειών, τα οποία αντικατοπτρίζουν τις πωλήσεις των άλμπουμ και των singles αντίστοιχα στην τοπική αγορά.

Αξίζει να αναφερθεί ότι αυτήν την εβδομάδα βρίσκονται στο Billboard Hot 100 και τα 16 τραγούδια του άλμπουμ «folklore».

Παράλληλα με το «Cardigan», στο Top 10 κάνουν ντεμπούτο άλλα δύο τραγούδια από το ίδιο άλμπουμ: Στο No. 4 της κατάταξης κάνει είσοδο «The 1» και στο No. 6 το «Exile», μια συνεργασία της Taylor Swift με τους Bon Iver.

Το «Cardigan» σηματοδοτεί το έκτο τραγούδι της Taylor Swift που καταλαμβάνει την πρώτη θέση στο Billboard Hot 100 και το πρώτο μετά το «Look What You Made Me Do» το 2017.

Αναλυτικά τα έξι τραγούδια της που έχουν κυριαρχήσει στο No. 1 του Hot 100 είναι τα:

• «We Are Never Ever Getting Back Together» (3 εβδομάδες στο No. 1, Σεπτέμβριος 2012)

• «Shake It Off» (4 εβδομάδες, Σεπτέμβριος 2014)

• «Blank Space» (7 εβδομάδες, Νοέμβριος 2014)

• «Bad Blood» feat. Kendrick Lamar (1 εβδομάδα, Ιούνιος 2015)

• «Look What You Made Me Do» (3 εβδομάδες, Σεπτέμβριος 2017)

• «Cardigan» (Αύγουστος 2020)