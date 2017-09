Μάχη μέχρις εσχάτων λαμβάνει χώρα μεταξύ της Taylor Swift και της Cardi B, με φόντο τα ηνία στο «Billboard Hot 100».

Η Taylor Swift απολαμβάνει το Νο1 του αμερικανικού «Billboard Hot 100» επί τρεις συνεχόμενες εβδομάδες με το «Look What You Made Me Do», όμως η κυριαρχία της απειλείται.

Η Cardi B σημειώνει ολοένα μεγαλύτερη άνοδο με την απρόσμενη hip hop έκπληξη του καλοκαιριού, το «Bodak Yellow» και βρίσκεται σε τροχιά κορυφής. Έχει ήδη κατακτήσει την πρώτη θέση στις κατηγορίες «Hot R&B/Hip-Hop Songs» και «Rhytmic» του «Billboard», ενώ βρίσκεται μία ανάσα -στο Νο2 ειδικότερα- από το να αναλάβει τα ηνία στη γενική κατάταξη.

Σε περίπτωση που συμβεί, θα είναι η πρώτη γυναίκα ράπερ που το κατορθώνει ύστερα από 18 έτη. Η τελευταία γυναίκα που αντίκρισε την κορυφή με ραπ ή συναφές τραγούδι ήταν η Lauryn Hill με το «Doo Wop» (That Thing), το 1998.

Μολονότι η Cardi B επιλέγει την οδό της ευγενούς άμιλλας, λέγοντας στο κοινό της ότι «αγαπάει» την Taylor Swift, η Αμερικανίδα pop star -ή η δισκογραφική εταιρεία της- δεν δείχνει πρόθυμη να εγκαταλείψει την πρώτη θέση τόσο σύντομα και εύκολα.

Έπειτα από την… περίεργη προσθήκη ολόκληρου του video clip για το «Look What You Made Me Do» σε ένα βίντεο με παρασκηνιακές σκηνές, με πιθανότερο σκοπό τη συγκομιδή επιπλέον προβολών που θα συνυπολογιστούν στο εβδομαδιαίο chart, η επόμενη στρατηγική κίνηση είναι η μείωση της τιμής του single.

Στα 0,69 δολάρια (0,58 ευρώ) μειώθηκε το κόστος για την αγορά του «Look What You Made Me Do» στις ψηφιακές πλατφόρμες στις Ηνωμένες Πολιτείες, μία ενέργεια που από πολλούς ερμηνεύθηκε ότι στοχεύει στην αύξηση των πωλήσεων και την εξασφάλιση διαφοράς ασφαλείας από το «Bodak Yellow» στο «Billboard Hot 100».

Σε τελική ανάλυση, ένα σημαντικό μέρος της φήμης της Taylor Swift έχει βασιστεί στην ιδέα ότι κατακτά συνεχώς τις κορυφές των charts. Η απώλεια του σκήπτρου από μία ανερχόμενη ράπερ δε φαντάζει ιδεατό σενάριο.

Η ιστορία έχει ήδη γραφτεί για το «Look What You Made Me Do», το οποίο έχει καταρρίψει πολλαπλές επιδόσεις όσον αφορά τον αριθμό των προβολών στο YouTube και των streams στο Spotify, όπως θα γραφτεί εάν κάνει την ανατροπή η Cardi B. Ο εγωισμός της Taylor Swift στην εποχή του «reputation», όπου συστήνει μία επιθετικότερη καλλιτεχνική περσόνα, θα έχει τρωθεί.

Taylor Swift εναντίον «Despacito»

Ο ανταγωνισμός του «Look What You Made Me Do» με το «Despacito» ήταν απόλυτα ευγενής, στο πλαίσιο του συναγωνισμού, ή μάλλον… σχεδιασμένος εξαιρετικά καλά από τη Universal Music, από όπου κυκλοφορούν και τα δύο τραγούδια (σ.σ. η Taylor Swift ανήκει στην ανεξάρτητη Big Machine Records, η οποία διανέμεται παγκοσμίως από τη Universal).

Το «Look What Made Me Do» έκανε ντεμπούτο στο Νο77 του «Billboard Hot 100» και επέτρεψε στη λάτιν φρενίτιδα του 2017 να ισοφαρίσει το ιστορικό ρεκόρ των δεκαέξι συνεχόμενων εβδομάδων παραμονής στην κορυφή. Δεν το άφησε όμως να το ξεπεράσει, αφού η Taylor Swift ανέλαβε τα πρωτεία την επόμενη εβδομάδα.

Το «Bodak Yellow» της Cardi B κυκλοφορεί από άλλη δισκογραφική εταιρεία, τη Warner Music, οπότε υπάρχει ένας ακόμη παράγοντας που μετατρέπει τη διεκδίκηση της πρώτης θέσης σε μάχη μέχρις εσχάτων.

Ποια θα επικρατήσει;