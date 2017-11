Η αγωνία για τον καινούριο δίσκο της Taylor Swift κορυφώνεται με ένα ακόμη ολοκαίνουριο τραγούδι.

Η Taylor Swift προχωρά ακάθεκτη στο δρόμο προς την κυκλοφορία της νέας και πολυαναμενόμενης δισκογραφικής δουλειάς της.

Το «reputation» κυκλοφορεί την Παρασκευή 10 Νοεμβρίου από την Big Machine Records σε παγκόσμια διανομή της Universal Music και η αγωνία βρίσκεται στο «κόκκινο». Ποιος θα είναι τελικά ο ήχος και το ύφος του άλμπουμ;

Αυτό, λοιπόν, είναι ένα ερώτημα στο οποίο μπορούν να απαντήσουν με απόλυτη ακρίβεια μόνο η Taylor Swift, οι συνεργάτες της, αλλά οι επιλεγμένοι – τυχεροί θαυμαστές που άκουσαν όλα τα τραγούδια στα «Secret Sessions» που έλαβαν χώρα το τελευταίο διάστημα στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Λονδίνο.

Μία αινιγματική γεύση από το άκουσμα του «reputation» έχει αποκαλυφθεί με τα τρία τραγούδια που έχουν κυκλοφορήσει έως τώρα. Το πολυσυζητημένο «Look What You Made Me Do» που «έσπασε» κάθε ρεκόρ με το επικό video clip του, το «…Ready For It?» που μόλις οπτικοποιήθηκε με μία κινηματογραφική υπερπαραγωγή επιστημονικής φαντασίας και το υπέροχο «Gorgeous».

Ενώ απομένει μία εβδομάδα έως την άφιξη του «reputation», η Taylor Swift συμμερίζεται την ανυπομονησία του κοινού της και συμπληρώνει το παζλ με το τέταρτο κατά single του δίσκου.

Το επόμενο, ολοκαίνουριο τραγούδι που θα γνωρίσουμε φέρει τον τίτλο «Call It What You Want» και πρόκειται να κυκλοφορήσει το πρωί της Παρασκευής 3 Νοεμβρίου, σε ώρα Ελλάδας. Μείνετε συντονισμένοι!

Μία ημέρα μετά την κυκλοφορία του «reputation», στις 11 Νοεμβρίου, η Taylor Swift θα τραγουδήσει ζωντανά στην τηλεοπτική εκπομπή «SNL» («Saturday Night Live»).

Διαβάστε ακόμα:

Η Taylor Swift συναντά τον Kenny Chesney

στο καλύτερο country ντουέτο της χρονιάς