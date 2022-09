Taylor Swift, Billie Eilish και άλλοι εύχονται χρόνια πολλά στην Beyoncé για τα 40ά γενέθλιά της

Πλήθος προσωπικοτήτων στέλνουν τις ευχές τους για τα γενέθλια της Beyoncé.

Ηθοποιοί, τραγουδιστές, αθλητές, πολιτικοί και πολλοί ακόμα εκφράζουν την αγάπη τους για την Beyoncé και γιορτάζουν τον αντίκτυπο της, καθώς η καλλιτέχνιδα και παγκόσμιο πολιτιστικό είδωλο έγινε 40 ετών.

Σε ένα βίντεο διάρκειας τεσσάρων λεπτών που δημοσίευσε το Harper’s Bazaar στις 4 Σεπτεμβρίου, η Oprah Winfrey, η πρώτη κυρία των ΗΠΑ Jill Biden, η βουλευτής Maxine Waters, οι ηθοποιοί Reese Witherspoon, Kerry Washington, Mindy Kaling, Maya Rudolph, Issa Rae, Laverne Cox, οι τραγουδιστές Taylor Swift, Billie Ellish, Stevie Wonder, Chris Martin, η επαγγελματίας αθλήτρια Allyson Felix και ακόμη και η Miss Piggy μοιράστηκαν τις καλύτερες ευχές τους για την Beyoncé καθώς εισέρχεται στην επόμενη δεκαετία της ζωής της.

«Σας ευχαριστούμε για 40 χρόνια απίστευτης παρουσίας. Είσαι ένα μεγάλο δώρο για τον κόσμο», δήλωσε ο Emil Wilbekin, ιδρυτής του Native Son, μιας πλατφόρμας που στοχεύει στην έμπνευση και την ενδυνάμωση των Μαύρων ομοφυλόφιλων ανδρών.

Εκτός από τα καθιερωμένα μηνύματα γενεθλίων, ορισμένοι αποκάλυψαν το αγαπημένο τους τραγούδι της Beyoncé, ενώ άλλοι τόνισαν τον αντίκτυπο – τόσο τον προσωπικό όσο και τον πολιτιστικό – τον οποίο έχει η αστέρας της μουσικής όλα αυτά τα χρόνια.

Το πρώην μέλος του καστ του «Saturday Night Live» και ηθοποιός Maya Rudolph ευχαρίστησε την Beyoncé που μοιράζεται με τον κόσμο τη χάρη, την ανθρωπιά και τη γενναιότητά της. «Ο κόσμος είναι ένα καλύτερο μέρος με εσένα σε αυτόν», είπε η Rudolph.

Η Taylor Swift αναγνώρισε ότι η Beyoncé άνοιξε «το δρόμο που περπατάει τώρα κάθε γυναίκα καλλιτέχνιδα». «Το έκανες αυτό με τόση καλοσύνη και χάρη. Πρέπει να πω ότι σε θαυμάζω τόσο πολύ που δεν υπάρχει καμία κατάλληλη λέξη γι’ αυτό», συνέχισε.

«Έχετε δώσει σε μένα και σε τόσους άλλους την άδεια να είμαστε ελεύθεροι να αγκαλιάσουμε όλα όσα είμαστε», δήλωσε η αστέρας των σειρών «Orange Is the New Black» και του «Promising Young Woman» Laverne Cox. «Μας έδωσες ένα σχεδιάγραμμα για την αριστεία: όταν νομίζουμε ότι δεν μπορείς να ξεπεράσεις τον εαυτό σου, τον ξεπερνάς».

«Είσαι ένα μεγάλο δώρο για αυτόν τον κόσμο», πρόσθεσε η βραβευμένη με Emmy ηθοποιός Kerry Washington. Σε ευχαριστώ που αποτελείς έμπνευση για μένα, για τα παιδιά μου, για τα κορίτσια με καφέ δέρμα σε όλο τον κόσμο, για τα κορίτσια χωρίς καφέ δέρμα σε όλο τον κόσμο», τόνισε.

Η Felix, Αμερικανίδα σταρ του στίβου που σημείωσε πρόσφατα νέο ρεκόρ μεταλλίων κατά τη διάρκεια των πρόσφατων Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο, χαρακτήρισε την Beyoncé «ατελείωτη έμπνευση, κάθε φορά που μπαίνω στον στίβο», ενώ η Reese Witherspoon την αποκάλεσε «απίστευτη περίπτωση της τέχνης, του φωτός, της ομορφιάς σε αυτόν τον κόσμο».

Η Beyoncé έδωσε συνέντευξη στο τεύχος Σεπτεμβρίου του Harper’s Bazaar, στο οποίο μίλησε για την ηλικία των 40 ετών, για όσα επιθυμεί για την επόμενη δεκαετία και για τις πιέσεις που αντιμετώπισε όταν ήταν μια νεαρή Μαύρη καλλιτέχνιδα που προσπαθούσε να «διαλύσει τις συστημικές ανισορροπίες».