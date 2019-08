Από τους ρυθμούς του «Lover» δονήθηκε το Central Park.

Η Taylor Swift πραγματοποίησε μία λαμπερή εμφάνιση για την εκπομπή «Good Morning America» του ABC από το Central Park της Νέας Υόρκης το πρωί της Πέμπτης 22 Αυγούστου.

Η μίνι συναυλία διεξήχθη μόλις μία ημέρα πριν την κυκλοφορία της νέας δισκογραφικής δουλειάς «Lover» της τραγουδίστριας.

Η αστέρας της pop τραγούδησε τα δύο πρώτα singles από το «Lover», το «ME!» και το «You Need To Calm Down», και ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με το smash hit «Shake It Off» από το δίσκο της «1989».



Οι φανατικές θαυμαστές της Taylor Swift είχαν κατακλύσει το σημείο του Central Park στον οποίο έλαβε χώρα οι εκδήλωση.

Πολλά ήταν τα άτομα που έπιασαν θέση και περίμεναν στην ουρά από το προηγούμενο βράδυ(!).

Η τραγουδίστρια ανέβηκε στη σκηνή μαζί με τις τέσσερις τραγουδίστριες / χορεύτριες που τη συνοδεύουν, φορώντας ένα ροζ ψηλόμεσο σορτς και ένα διάφανο ροζ πουκάμισο πάνω από ένα μαύρο φανελάκι – tank.

Η Taylor Swift συνομίλησε επίσης με τη Robin Roberts, μία από τις παρουσιάστριες του «Good Morning America», για το νέο άλμπουμ της και τον ενθουσιασμό που τη διακατέχει αυτές τις ημέρες.

«Είναι μεγάλη ομαδική προσπάθεια το γεγονός ότι βρίσκομαι εδώ την εβδομάδα κυκλοφορίας του άλμπουμ», είπε.

«Όλα είναι διασκεδαστικά αυτήν την εβδομάδα. Μου δίνει πολλή ενέργεια. Οι fans που βρίσκονται εδώ έχουν κατασκηνώσει από τη νύχτα, οι γονείς μου που είναι εδώ…», συμπλήρωσε.