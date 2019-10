Τα εγκωμιαστικά σχόλια της Taylor Swift δέχτηκε η Madonna.

Η Taylor Swift αποθέωσε τη Madonna για την εξαιρετική παραγωγή που έχει στήσει για την περιοδεία «Madame X Tour».

Η 29χρονη τραγουδίστρια παρακολούθησε το προηγούμενο Σάββατο την τελευταία παράσταση της Madonna στην Όπερα Howard Gilman της Νέας Υόρκης.

Την Taylor Swift συνόδευσαν φίλοι της, συμπεριλαμβανομένων του μοντέλου Martha Hunt και του Antoni Porowski του «Queer Eye» του Netflix, ο οποίος συμμετείχε και στο ανατρεπτικό music video για το «You Need To Calm Down».

Μετά την ολοκλήρωση της παράστασης, η Swift ανάρτησε στις ιστορίες του προσωπικού λογαριασμού της στο Instagram μία φωτογραφία της από τα παρασκήνια, στην οποία απέδωσε τα εύσημα στη «βασίλισσα της pop» και στην ομάδα της για το εκπληκτικό θέαμα.

«Σε ευχαριστώ Madonna για το εξαιρετικό show», έγραψε η τραγουδίστρια.

«Μπράβο στους εκπληκτικούς χορευτές, τραγουδιστές, μουσικούς, σχεδιαστές της σκηνής, ενδυματολόγους, στο προσωπικό και στη Madonna που τα έδωσαν όλα», πρόσθεσε.

Το βράδυ του Σαββάτου πραγματοποιήθηκε η τελευταία από τις 16 συνεχόμενες συναυλίες της Madonna στην Όπερα Howard Gilman Opera της Νέας Υόρκης.

Η περιοδεία «Madame X Tour» θα συνεχιστεί σε Σικάγο, Σαν Φρανσίσκο, Λας Βέγκας, Λος Άντζελες, Βοστόνη, Φιλαδέλφεια και Miami Beach, ενώ θα ακολουθήσει το ευρωπαϊκό σκέλος με προγραμματισμένες συναυλίες σε Λισαβόνα, Λονδίνο και Παρίσι.