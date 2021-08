Η Taylor Swift αποκαλεί «ηρωίδα» τη Simone Biles μετά το χάλκινο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες

Η Taylor Swift αποκαλεί «ηρωίδα» τη Simone Biles μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου για τις Ηνωμένες Πολιτείες στη δοκό ισορροπίας στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο.

Η τραγουδίστρια δάνεισε τη φωνή της σε ένα βίντεο του αμερικανικού τηλεοπτικού δικτύου NBC για την Simone Biles, η οποία απάντησε λέγοντας ότι της έφερε δάκρυα.

«Τι θέλουμε από τους ήρωές μας; Τι περιμένουμε από αυτούς; Τι χρειαζόμαστε από αυτούς;», λέει η Taylor Swift στο βίντεο.

«Τι συμβαίνει όταν μας εκπλήσσουν; Όταν έχεις την προσοχή του κόσμου, ό, τι κάνεις αποκτά μεγαλύτερο νόημα. Μπορεί να είναι βαρύ φορτίο. Μπορεί να είναι μια ευκαιρία να αλλάξεις τα πάντα», συνεχίζει.

Κατά τη διάρκεια του βίντεο, επίσης, η Simone Biles εξηγεί ότι βάζει «την ψυχική υγεία σε προτεραιότητα, γιατί αυτό δείχνει πόσο δυνατός ανταγωνιστής είσαι, τον άνθρωπο που πραγματικά είσαι».

Η 24χρονη κορυφαία γυμνάστρια και σπουδαιότερη αθλήτρια στην ιστορία του αθλήματος της ενόργανης γυμναστικής είχε αποσυρθεί από τον τελικό της ομαδικής ενόργανης γυμναστικής της περασμένης εβδομάδας στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο, επικαλούμενη την ανάγκη να δώσει προτεραιότητα στην ψυχική υγεία της και στη συνέχεια δεν συμμετείχε ούτε στα αγωνίσματα ούτε στους τελικούς για το άλμα, ασύμμετρους ζυγούς και τις ασκήσεις εδάφους.

«Την τελευταία εβδομάδα η φωνή της ήταν τόσο σημαντική όσο και τα ταλέντα της. Η ειλικρίνειά της τόσο όμορφη όσο και η τελειότητα που ήταν από καιρό η υπογραφή της», συνεχίζει η Taylor Swift.

«Μα δεν το βλέπετε; Ακόμα είναι. Είναι απόλυτα ανθρώπινη και αυτό που είναι το καθιστά τόσο εύκολο να την αποκαλέσεις ήρωα. Η Simone Biles επέστρεψε στη δοκό ισορροπίας στο Τόκιο», τονίζει.

