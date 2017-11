Μολονότι η Taylor Swift έχει στραμμένη την προσοχή στην επικείμενη κυκλοφορία του νέου δίσκου της, του πολυαναμενόμενου «reputation», όμως υπήρξε κάτι ακόμη που της κέντρισε το ενδιαφέρον, έστω για λίγο.

Ο λόγος γίνεται γίνεται για τα φετινά «Country Music Association Awards» ή ειδάλλως τα «CMA Awards». Η 27χρονη Αμερικανίδα ήταν υποψήφια προς βράβευση στη διοργάνωση αυτού του έτους, όχι ως τραγουδίστρια με κάποια από τις προσωπικές επιτυχίες της, αλλά ως δημιουργός.

Τα «CMA Awards» είναι ο ετήσιος θεσμός της Ομοσπονδίας Country Μουσικής που αναγνωρίζει και επιβραβεύει τα επιτεύγματα στο συγκεκριμένο μουσικό πεδίο. Η τελετή απονομής των 51ων «CMA Awards» διεξήχθη στις 8 Νοεμβρίου στο «Bridgestone Arena» του Nashville των Ηνωμένων Πολιτειών, την πόλη που αποτελεί «σπίτι» country μουσικής.

Η Taylor Swift διεκδικούσε το βραβείο για το «Τραγούδι της Χρονιάς» χάρη στο «Better Man», ένα τραγούδι που έγραψε η ίδια για το γνωστό country συγκρότημα των Little Big Town. Το «Better Man» είχε προταθεί, επίσης, για το «Βίντεο της Χρονιάς» και για το «Single της Χρονιάς».

Τελικά, το «Better Man» αναδείχθηκε ως το «Τραγούδι της Χρονιάς» και το βραβείο κατέληξε στη δημιουργό του, την Taylor Swift. Η αστέρας της pop δεν παρευρέθηκε στη βραδιά, καθώς βρίσκεται στη Νέα Υόρκη κάνοντας πρόβες για την εμφάνισή της στο «Saturday Night Live», το Σάββατο 11 Νοεμβρίου.

Παρ’ όλα αυτά, παρακολούθησε την τελετή απονομής με μεγάλο ενδιαφέρον από την τηλεόραση και η αντίδρασή της κατά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων ήταν απίθανη, αφού έδειχνε εμφανώς έκπληκτη και να μην πιστεύει ότι κέρδισε το βραβείο.

Την ίδια ώρα, οι φίλοι της ξεσπούσαν σε επιφωνήματα χαράς!

In NYC for SNL rehearsals. I️ LOVE YOU @littlebigtown and CMAs. pic.twitter.com/3QT7bX6yOe

— Taylor Swift (@taylorswift13) 9 Νοεμβρίου 2017