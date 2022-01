Η Taylor Swift απαντά στις δηλώσεις του Damon Albarn ότι «δεν γράφει μόνη της τα τραγούδια της»

«Είναι πραγματικά απαράδεκτο να προσπαθείς να απαξιώσεις το έργο μου ως δημιουργός», απαντά η Taylor Swift.

Η Taylor Swift υπερασπίζεται τον εαυτό της μετά από μία συνέντευξη του Damon Albarn στους «Los Angeles Times», στην οποία ο τραγουδιστής των Gorillaz και των Blur ισχυρίστηκε ότι η αστέρας της pop «δεν γράφει μόνη της τα τραγούδια της».

«Damon Albarn ήμουν τόσο μεγάλη θαυμάστριά σου μέχρι που είδα αυτό», έγραψε η Taylor Swift στο Twitter ως απάντηση στις δηλώσεις του.

«Γράφω μόνη μου όλα τα τραγούδια μου. Η δήλωσή σου είναι εντελώς ψευδής και τόσο επιβλαβής. Δεν χρειάζεται να σου αρέσουν τα τραγούδια μου, αλλά είναι πραγματικά απαράδεκτο να προσπαθείς να απαξιώσεις το έργο μου ως δημιουργός», συνέχισε.

«ΥΓ.: Έγραψα αυτό το tweet εντελώς μόνη μου σε περίπτωση που αναρωτιέσαι», συμπλήρωσε με καυστική διάθεση.

Στη συνέντευξή του στους «Los Angeles Times» που δημοσιεύθηκε την Κυριακή 23 Ιανουαρίου, ο Damon Albarn άφησε να εννοηθεί ότι οι σύγχρονοι καλλιτέχνες βασίζονται «στον ήχο και τη συμπεριφορά» της μουσικής τους για τη δημοτικότητά τους.

Όταν ο συγγραφέας Mikael Wood ανέφερε ότι η Taylor Swift δεν ταιριάζει σε αυτή την εικόνα, καθώς είναι μια «εξαιρετική τραγουδοποιός», ο Damon Albarn διαφώνησε, υποστηρίζοντας ότι «δεν γράφει μόνη της τα τραγούδια της».

@DamonAlbarn I was such a big fan of yours until I saw this. I write ALL of my own songs. Your hot take is completely false and SO damaging. You don’t have to like my songs but it’s really fucked up to try and discredit my writing. WOW. https://t.co/t6GyXBU2Jd — Taylor Swift (@taylorswift13) January 24, 2022

Ο Mikael Wood διέψευσε αυτή τη δήλωση, προσθέτοντας ότι γράφει η ίδια τα τραγούδια της, μερικές φορές με συνδημιουργούς, ωστόσο ο Damon Albarn είπε ότι αυτό «δεν μετράει».

«Ξέρω τι είναι η συνεργασία με τους συνδημιουργούς. Η συνεργασία είναι πολύ διαφορετική από τη δημιουργία τραγουδιών. Δεν κακολογώ κανέναν, απλά λέω ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα σε έναν τραγουδοποιό και έναν τραγουδοποιό που συνυπογράφει», ανέφερε.

«Αυτό δεν σημαίνει ότι το αποτέλεσμα δεν μπορεί να είναι πραγματικά σπουδαίο. Μερικοί από τους μεγαλύτερους τραγουδιστές, όπως η Ella Fitzgerald, δεν έγραψαν ποτέ στη ζωή τους ένα τραγούδι. Όταν τραγουδάω, πρέπει να κλείνω τα μάτια μου και να είμαι εκεί μέσα. Υποθέτω ότι είμαι παραδοσιακός από αυτή την άποψη», πρόσθεσε.

Ο Damon Albarn σημείωσε ότι μια «πραγματικά ενδιαφέρουσα περίπτωση τραγουδοποιών» για εκείνον είναι η Billie Eilish και ο αδελφός της, Finneas.

«Με ελκύει περισσότερο αυτό παρά η Taylor Swift. Η μουσική τους είναι απλά πιο σκοτεινή – λιγότερο ατελείωτα αισιόδοξη. Πολύ πιο μινόρε και αλλόκοτη. Νομίζω ότι είναι εξαιρετική», είπε.

Στις δηλώσεις του Damon Albarn απάντησε και ο Jack Antonoff, ένας από τους πιο στενούς συνεργάτες της Taylor Swift, ο οποίος έχει συμμετάσχει ως δημιουργός και παραγωγός στα άλμπουμ «1989» (2014), «Reputation» (2017), «Lover» (2019), «Folklore» (2020) και «Evermore» (2020) της τραγουδίστριας.

«Δεν έχω γνωρίσει ποτέ τον Damon Albarn και δεν έχει έρθει ποτέ στο στούντιό μου, αλλά προφανώς ξέρει περισσότερα από όλους εμάς για όλα αυτά τα τραγούδια που γράφει και φέρνει η Taylor», έγραψε σε ανάρτησή του στο Twitter.

«Αν ήσουν εκεί… ωραία… δίνε του. Αν όχι… ίσως να το βουλώσεις;», πρόσθεσε ο Jack Antonoff σε δεύτερο tweet.

i’ve never met damon albarn and he’s never been to my studio but apparently he knows more than the rest of us about all those songs taylor writes and brings in. herb. — jackantonoff (@jackantonoff) January 24, 2022

Λίγο αργότερα, ο Damon Albarn απάντησε στα σχόλια της Taylor Swift και ζήτησε συγγνώμη από την τραγουδίστρια, υποστηρίζοντας ότι οι δηλώσεις του χρησιμοποιήθηκαν για να κεντρίσουν την προσοχή.

«Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Είχα μια συζήτηση για τη δημιουργία τραγουδιών και δυστυχώς κατέληξε σε clickbait», έγραψε σε tweet.

«Ζητώ συγγνώμη απερίφραστα και χωρίς περιστροφές. Το τελευταίο πράγμα που θα ήθελα να κάνω είναι να απαξιώσω την τραγουδοποιία σου. Ελπίζω να καταλαβαίνεις», έγραψε ο Damon Albarn προς την Taylor Swift.