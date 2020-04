Η Taylor Swift αντιτίθεται στην κυκλοφορία άλμπουμ χωρίς την έγκρισή της

Την αντίδραση της Taylor Swift προκάλεσε η κίνηση της προηγούμενης δισκογραφικής εταιρείας της να κυκλοφορήσει ένα live album με παλαιότερο υλικό της χωρίς να έχει δώσει η ίδια τη συγκατάθεσή της.

Η κυκλοφορία του άλμπουμ υπέπεσε στην αντίληψη θαυμαστών της pop star, οι οποίοι έσπευσαν να ενημερώσουν την αγαπημένη τους τραγουδίστρια λαμβάνοντας υπόψη την πρότερη διαμάχη της με την Big Machine Records και το νέο ιδιοκτήτη της, τον γνωστό μάνατζερ καλλιτεχνών και επιχειρηματία Scooter Braun.

«Θέλω να ευχαριστήσω τους θαυμαστές μου που με ενημέρωσαν ότι η προηγούμενη δισκογραφική μου κυκλοφορεί απόψε ένα άλμπουμ μου με ζωντανές εκτελέσεις», έγραψε η Taylor Swift σε μήνυμα που ανάρτησε στις ιστορίες του λογαριασμού της στο Instagram.

«Αυτή η ηχογράφηση προέρχεται από μία εμφάνιση σε ραδιοφωνική εκπομπή το 2008 που έκανα όταν ήμουν 18 ετών. Η Big Machine το έχει καταχωρήσει ως κυκλοφορία του 2017, αλλά στην πραγματικότητα θα το κυκλοφορήσει απόψε τα μεσάνυχτα», συνέχισε.

«Είμαι πάντα ειλικρινής μαζί σας για αυτά τα πράγματα, γι’ αυτό ήθελα απλώς να σας πω ότι αυτή η κυκλοφορία δεν έχει την έγκρισή μου», υπογράμμισε η τραγουδίστρια.

Το επίμαχο άλμπουμ δημοσιεύθηκε σήμερα από την Big Machine στις υπηρεσίες streaming και συνολικά περιέχει οκτώ ζωντανές εκτελέσεις της Taylor Swift σε τραγούδια όπως το «Teardrops On My Guitar», το «Picture To Burn», «Should’ve Said No», «Fearless» και άλλα.

Στη συνέχεια του μηνύματός της η Taylor Swift εξαπέλυσε για ακόμα μία φορά πυρά προς τον Scooter Braun, ο οποίος απέκτησε πέρυσι τον κατάλογο της δισκογραφίας της από το 2006 έως το 2017 μέσα από τη συμφωνία εξαγοράς της Big Machine Label Group.

Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια είχε εκφράσει και τότε την έντονη αντίθεσή της.

«Μου φαίνεται ότι ο Scooter Braun και οι χρηματοδότες του, η 23 Capital, ο Alex Soros και η οικογένεια Soros και η The Carlyle Group έχουν δει τους τελευταίους ισολογισμούς τους και συνειδητοποίησαν ότι δεν ήταν τόσο σοφή επιλογή να πληρώσουν 330 εκατομμύρια δολάρια για τη μουσική μου και χρειάζονται χρήματα», σχολίασε σκωπτικά η αστέρας της pop.

«Κατά την άποψή μου… Άλλη μία περίπτωση ξεδιάντροπης απληστίας στην εποχή του κορονοϊού. Τόσο άτοπο, αλλά πολύ προφανές», ολοκλήρωσε η Taylor Swift.

📣 "It looks to me like Scooter Braun and his financial backers … realized that paying $330 MILLION for my music wasn't exactly a wise choice and they need money 😂 … Just another case of shameless greed in the time of Coronavirus. So tasteless, but very transparent." pic.twitter.com/ychVaMMGnU

