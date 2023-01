Taylor Swift: Το «Anti-Hero» είναι το τραγούδι της με τις περισσότερες εβδομάδες στο No. 1 του Billboard Hot 100

Το «Anti-Hero» συνεχίζει ακάθεκτο την πορεία του.

Ένα νέο προσωπικό ρεκόρ σημείωσε η Taylor Swift με το τραγούδι «Anti-Hero» το άλμπουμ της «Midnights».

Το «Anti-Hero» συμπλήρωσε οκτώ εβδομάδες στο Νο. 1 του Billboard Hot 100 και έγινε το τραγούδι της Taylor Swift με τη μεγαλύτερη διάρκεια παραμονής στην κορυφή του chart, ξεπερνώντας το «Blank Space» από το «1989», το οποίο είχε παραμείνει για επτά εβδομάδες στην πρώτη θέση το 2014-15.

Η Taylor Swift εξέφρασε την έκπληξή της για τη νεότερη διάκρισή της και παράλληλα, εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία την SZA, η οποία την ανταγωνίζεται έντονα στα charts με το νέο άλμπουμ της «SOS».

«Τι στην ευχή», έγραψε η Taylor Swift σε μία ανάρτηση στις ιστορίες του λογαριασμού της στο Instagram, κοινοποιώντας μία ανάρτηση από την επίσημη σελίδα του Billboard με την είδηση ότι το «Anti-Hero» συμπλήρωσε οκτώ εβδομάδες στο Νο. 1. «Σας αγαπώ παιδιά», συνέχισε.

Η Taylor Swift πρόσθεσε επίσης ένα υστερόγραφο για τη SZA, η οποία ακολουθεί στο No. 2 του Hot 100 με το τραγούδι της «Kill Bill».

«Ακούω ασταμάτητα το άλμπουμ της SZA. Λατρεύω απόλυτα τη μουσική της. Έχω πολλή αγάπη και σεβασμό γι’ αυτήν!», έγραψε η Taylor Swift.

Ενώ στην κορυφή του Hot 100 κυριαρχεί η Taylor Swift και ακολουθεί η SZA, οι ρόλοι τους έχουν αντιστραφεί στις δύο πρώτες θέσεις της κατάταξης του Billboard 200, όπου το άλμπουμ «SOS» της SZA έχει πάρει τα ηνία από το «Midnights» της Swift.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ Taylor Swift: Ο καλλιτέχνης με τις περισσότερες πωλήσεις βινυλίων στις ΗΠΑ το 2022

Συνολικά, εννέα τραγούδια της Taylor Swift έχουν κατακτήσει το Νο. 1 του Billboard Hot 100 αυτά τα χρόνια, όλα από το 2012 και μετά.

Εκτός από το «Anti-Hero» και το «Blank Space», στην κορυφή έχουν ανέβει το «Shake It Off» (τέσσερις εβδομάδες στο Νο. 1), το «Look What You Made Me Do» και το «We Are Never Ever Getting Back Together» (τρεις εβδομάδες το καθένα στην κορυφή) και τα «All Too Well (Taylor’s Version)», «Willow», «Cardigan» και «Bad Blood» (το καθένα από μία εβδομάδα στο Νο. 1).

Μερικά από τα τραγούδια που θεωρούνται από τα πιο εμβληματικά της Taylor Swift δεν έχουν καταφέρει να ανέβουν στην πρώτη θέση του Billboard Hot 100.

Μεταξύ αυτών και το «Love Story» από το άλμπουμ «Fearless», μία από τις πρώτες επιτυχίες της που έφτασε μόνο μέχρι το Νο. 4 παρά το γεγονός ότι τελικά έγινε οκτώ φορές πλατινένιο.

Επίσης, το «You Belong With Me» από το «Fearless» και το «I Knew You Were Trouble» από το «22» σταμάτησαν στο Νο. 2 και το καθένα έχει γίνει επτά φορές πλατινένιο, ενώ το «Wildest Dreams» έγινε τέσσερις φορές πλατινένιο αλλά έφτασε μόνο στο Νο. 5.