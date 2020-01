Taylor Swift και Amy Poehler έδωσαν στις Χρυσές Σφαίρες τέλος στην κόντρα τους

Η Taylor Swift δεν κέρδισε στις Χρυσές Σφαίρες το βραβείο για το «Καλύτερο Τραγούδι», για το οποίο ήταν υποψήφια, όμως αποχώρησε από την τελετή απονομής έχοντας δώσει τέλος σε μία παλιά διαμάχη της.

Μολονότι το όνομά της δεν συγκαταλεγόταν στις διασημότητες που επρόκειτο να απονείμουν τα βραβεία στους νικητές της, η αστέρας της pop έκανε την έκπληξη (όπως και την περσινή χρονιά) και ανέβηκε στη σκηνή της διοργάνωσης με την Amy Poehler.

Η ηθοποιός, κωμικός, παραγωγός και σκηνοθέτρια είχε προκαλέσει θόρυβο με ένα αμφιλεγόμενο σχόλιο που είχε κάνει για την Taylor Swift, όταν είχε αναλάβει το 2013 μαζί με την Tina Fey την παρουσίαση της τελετής απονομής για τις Χρυσές Σφαίρες.

Η Amy Poehler είχε αναφέρει ότι η τραγουδίστρια, μετά το χωρισμό της με τον Conor Kennedy, θα έπρεπε να αποφύγει να κάνει σχέση με τον γιο του Michael J. Fox, ο οποίος ήταν πρεσβευτής των Χρυσών Σφαιρών εκείνη τη χρονιά.

Η Taylor Swift δεν θεώρησε αστείο το σχόλιο της Amy Poehler, δηλώνοντας στο Vanity Fair δύο μήνες μετά το περιστατικό ότι «υπάρχει ένα ξεχωριστό μέρος στην κόλαση για τις γυναίκες που δεν βοηθούν τις άλλες γυναίκες»..

Επτά χρόνια αργότερα οι σχέσεις των δύο γυναικών φαίνεται πως πλέον έχουν αποκατασταθεί.

Η Taylor Swift και η Amy Poehler παρουσίασαν στις Χρυσές Σφαίρες 2020 το βραβείο για την Καλύτερη Ταινία Κινουμένων Σχεδίων, το οποίο κέρδισε τελικά το φιλμ «Missing Link» (Ο Ευγενικός Κύριος Λινκ).

«Η Amy κι εγώ είμαστε ενθουσιασμένες για την επόμενη κατηγορία, επειδή κι οι δύο αγαπάμε τα κινούμενα σχέδια», είπε στο κοινό η τραγουδίστρια.

«Μίλα για τον εαυτό σου, Taylor. Μου αρέσουν οι ταινίες για ανθρώπους, από ανθρώπους», απάντησε η ηθοποιός.

Amy Poehler and Taylor Swift present the Best Animated Movie Golden Globe to "Missing Link". #GoldenGlobes pic.twitter.com/0AOXcuSN6G

— NBC Entertainment (@nbc) January 6, 2020