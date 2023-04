Η Taylor Swift αλλάζει τον κανόνα της περιοδείας της «The Eras Tour»

Η Taylor Swift κάνει «μία μικρή εξαίρεση στον κανόνα» για χάρη του «Midnights».

Η Taylor Swift κάνει μία εξαίρεση στον προηγούμενο κανόνα της σχετικά με την ενότητα των τραγουδιών – έκπληξη στις συναυλίες της περιοδείας της «The Eras Tour».

Η αστέρας της pop ανακοίνωσε στους θεατές της συναυλίας της στο Raymond James Stadium στην Τάμπα της Φλόριντα την Παρασκευή 14 Απριλίου ότι πλέον θα επιτρέπει στον εαυτό της να ερμηνεύει ορισμένα τραγούδια όσες φορές θέλει κατά τη διάρκεια του μίνι ακουστικού σετ των επόμενων συναυλιών της.

«Βασικά, όταν ξεκίνησα την περιοδεία, έλεγα: “Στην ακουστική ενότητα, δεν θα επαναλάβω ποτέ ένα τραγούδι. Ποτέ δεν θα τραγουδήσω κάποιο τραγούδι πάνω από μία φορά”», είπε η Taylor Swift στο κοινό, σύμφωνα με τα βίντεο που τράβηξαν οι θεατές της συναυλία;.

«Αλλά τώρα λέω: “Υπάρχουν τόσα πολλά τραγούδια που θέλω να τραγουδήσω περισσότερες από μία φορές”», συνέχισε.

«Έτσι, κάνω μία μικρή εξαίρεση στον κανόνα, η οποία είναι ότι αν ένα τραγούδι περιλαμβάνεται στο “Midnights”, μπορώ να το τραγουδήσω όσες φορές θέλω, επειδή το “Midnights” είναι η πιο ακριβής εικόνα της ζωής μου μέχρι σήμερα», εξήγησε.

Κατά τη διάρκεια της ενότητας με τα τραγούδια – έκπληξη της συναυλίας της στην Τάμπα την Παρασκευή, η Taylor Swift ερμήνευσε για πρώτη φορά ζωντανά το τραγούδι «The Great War» από το «Midnights (3am Edition)», μαζί με τον τακτικό συνεργάτη της Aaron Dessner των The National και το τραγούδι «You’re On Your Own, Kid» από το «Midnights».

Η Swift αποκάλυψε για πρώτη φορά τις προθέσεις της για την ακουστική ενότητα των συναυλιών της στην έναρξη της περιοδείας της «The Eras Tour» από το Glendale της Αριζόνα στις 17 Μαρτίου.

«Το σχέδιο, ο στόχος, θα ήταν να παίζουμε διαφορετικά τραγούδια κάθε βράδυ και να μην επαναλαμβάνουμε ποτέ ένα. Σωστά;», είπε τότε στο κοινό.

«Έτσι ώστε όταν θα ακούτε ένα τραγούδι σε αυτή την περιοδεία, θα ξέρετε ότι είναι η μοναδική φορά που θα το έπαιζα στο ακουστικό σετ, εκτός -προειδοποίηση- εκτός αν τα θαλασσώσω τόσο άσχημα, που θα πρέπει να το παίξω ξανά σε κάποια άλλη πόλη», συνέχισε γελώντας.

«Στείλτε μου τις καλύτερες ευχές σας για να μην το κάνω αυτό», σχολίασε η τραγουδίστρια.

Η Taylor Swift παρουσιάζει στις συναυλίες της περιοδείας της «The Eras Tour» ένα πρόγραμμα – μαμούθ που ξεπερνά σε διάρκεια τις τρεις ώρες και περιλαμβάνει τραγούδια από ολόκληρη τη δισκογραφία της.

Στην ακουστική ενότητα των τραγουδιών – έκπληξη, η Taylor Swift έχει ερμηνεύσει μέχρι σήμερα τα εξής τραγούδια:

«Mirrorball», «Tim McGraw», «This Is Me Trying», «State Of Grace», «Our Song», «Snow On The Beach», «Cowboy Like Me» (με τον Marcus Mumford), «White Horse», «Sad Beautiful Tragic», «Ours», «Death By A Thousand Cuts», «Clean», «Speak Now», «Treacherous», «The Great War» (με τον Aaron Dessner), «You’re On Your Own, Kid», «Mad Woman», «Mean».