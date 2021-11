Taylor Swift: Το «All Too Well (Taylor’s Version)» κάνει ντεμπούτο στο Νο. 1 του Billboard Hot 100

Το όγδοο τραγούδι της Taylor Swift που κυριαρχεί στην πρώτη θέση του Billboard Hot 100.

Η Taylor Swift κάνει ντεμπούτο στο Νο. 1 του Billboard Hot 100 με το «All Too Well (Taylor’s Version)».

Το «All Too Well (Taylor’s Version)» συμπεριλαμβάνεται στο πρόσφατο άλμπουμ «Red (Taylor’s Version)» της Taylor Swift, το οποίο έκανε μία ημέρα νωρίτερα ντεμπούτο στο Νο. 1 του Billboard 200.

Η πρωτότυπη εκδοχή του «All Too Well» συμπεριλήφθηκε στο άλμπουμ «Red» της Taylor Swift που κυκλοφόρησε το 2012 και εμφανίστηκε για μία μόνο εβδομάδα στο Hot 100, στο Νο. 80, στο chart με ημερομηνία 10 Νοεμβρίου 2012.

Το «Red (Taylor’s Version)» περιέχει δύο διαφορετικές εκδοχές του «All Too Well (Taylor’s Version)», τη νέα ηχογράφηση της κλασικής πεντάλεπτης έκδοσης του τραγουδιού και την θρυλική δεκάλεπτη εκδοχή του «All Too Well» που κυκλοφόρησε για πρώτη φορά τώρα.

Να σημειωθεί ότι οι δύο εκδοχές του «All Too Well (Taylor’s Version)» συνδυάζονται σε μία καταχώρηση στα charts του Billboard, ενώ οι πωλήσεις της πρωτότυπης έκδοσης του τραγουδιού που κυκλοφόρησε το 2012 καταγράφονται ξεχωριστά.

Το «All Too Well (Taylor’s Version)» κατέγραψε στις Ηνωμένες Πολιτείες την πρώτη εβδομάδα της κυκλοφορίας 54,4 εκατομμύρια streams και και 57.800 downloads, ενώ προσέγγισε ένα ραδιοφωνικό κοινό 286.000 ατόμων.

Το τραγούδι ήταν διαθέσιμο προς πώληση σε μία σειρά διαφορετικών εκδόσεων: (α) στην κλασική έκδοση των 5 λεπτών, (β) στην εκτεταμένη εκδοχή των 10 λεπτών, (γ) στην ακουστική εκτέλεση του δεκάλεπτης εκδοχής και (δ) στο «Sad Girl Autumn Version – Recorded at Long Pond Studios».

Αξίζει να αναφερθεί ότι «All Too Well (Taylor’s Version)» είναι το όγδοο τραγούδι στην καριέρα της Taylor Swift που κατακτά την πρώτη θέση του Hot 100 και το τριακοστό τραγούδι της που εμφανίζεται στο Top 10 της κατάταξης.

Η Taylor Swift είναι ο πρώτος καλλιτέχνης στην ιστορία που έχει καταφέρει τρεις φορές να κάνει ντεμπούτο την ίδια εβδομάδα στην κορυφή του Billboard 200 και του Hot 100.

Η αστέρας της pop έκανε για πρώτη φορά ταυτόχρονο είσοδο στο No. 1 του Billboard 200 και του Hot 100 με το «Folklore» και το «Cardigan», αντίστοιχα, τον Αύγουστο του 2020. Επανέλαβε το κατόρθωμα με το «Evermore» και το «Willow» τον Δεκέμβριο 2020.

Οι BTS, ο Justin Bieber και ο Drake έχουν καταφέρει μόνο μία φορά να κάνουν ντεμπούτο την ίδια εβδομάδα στην κορυφή του Billboard 200 και του Hot 100.

Με τη δεκάλεπτη εκδοχή του, το «All Too Well (Taylor’s Version)» είναι πλέον το τραγούδι με τη μεγαλύτερη διάρκεια που κυριαρχεί στο Νο. 1 του Hot 100. Το προηγούμενο ρεκόρ κατείχε για σχεδόν μισό αιώνα το «American Pie (Parts I & II)» του Don McLean, με διάρκεια 8 λεπτά και 37 δευτερόλεπτα, το οποίο βρέθηκε στο Νο. 1 τον Ιανουάριο του 1972.

Τα τραγούδια της Taylor Swift που έχουν κατακτήσει το No. 1 του Billboard Hot 100

• «We Are Never Ever Getting Back Together» (3 εβδομάδες στο No. 1, Σεπτέμβριος 2012)

• «Shake It Off» (4 εβδομάδες, Σεπτέμβριος 2014)

• «Blank Space» (7 εβδομάδες, Νοέμβριος 2014)

• «Bad Blood» feat. Kendrick Lamar (1 εβδομάδα, Ιούνιος 2015)

• «Look What You Made Me Do» (3 εβδομάδες, Σεπτέμβριος 2017)

• «Cardigan» (1 εβδομάδα, Αύγουστος 2020)

• «Willow» (1 εβδομάδα, Δεκέμβριος 2020)

• «All Too Well (Taylor’s Version)» (Νοέμβριος 2020)