Taylor Swift: Ακούστε τα νέα τραγούδια από την deluxe έκδοση του «Evermore»

Η Taylor Swift μοιράζεται την deluxe έκδοση του «Evermore».

Η Taylor Swift δημοσιεύει για πρώτη φορά στις ψηφιακές πλατφόρμες την deluxe έκδοση του νέου άλμπουμ της «Evermore», το οποίο περιέχει δύο επιπλέον τραγούδια.

Το ένατο studio album της Αμερικανίδας τραγουδίστριας κυκλοφόρησε από τη Republic Records / Universal Music στις 11 Δεκεμβρίου για να αποτελέσει τη συνέχεια του θριαμβευτικού άλμπουμ «Folklore» του περασμένου καλοκαιριού.

Το «Evermore» έκανε ντεμπούτο στην κορυφή του αμερικανικού Billboard 200, όπως και ο προκάτοχός του και παρέμεινε στην πρώτη θέση του chart για δύο συνεχόμενες εβδομάδες.

Η στάνταρ έκδοση του «Evermore» περιέχει 15 υπέροχα τραγούδια, μεταξύ των οποίων το «Willow», το έβδομο τραγούδι της Taylor Swift που κατακτά το No. 1 του Billboard Hot 100.

Η deluxe έκδοση του άλμπουμ, που ήταν αρχικά διαθέσιμη αποκλειστικά ως φυσικό προϊόν στο εξωτερικό, περιλαμβάνει δύο bonus tracks με τους τίτλους «Right Where You Left Me» και «It’s Time To Go».

Η Taylor Swift έχει γράψει το «Right Where You Left Me» και το «It’s Time To Go» μαζί με τον Aaron Dessner των The National, ο οποίος έχει φροντίσει και την παραγωγή των δύο τραγουδιών.

Ο Aarson Dessner είναι ένας από τους βασικότερους πυλώνες του «Evermore», καθώς έχει επιμεληθεί την παραγωγή όλων των τραγουδιών του άλμπουμ και έχει συνυπογράψει τα περισσότερα τραγούδια.

Το «Right Where You Left Me» και το «It’s Time To Go» δεν περιγράφουν τις ιστορίες αριστοτεχνικά κατασκευασμένων φανταστικών χαρακτήρων, όπως συμβαίνει στις περισσότερες περιπτώσεις στα άλμπουμ «Evermore» και «Foklore», αλλά είναι εμπνευσμένα από προσωπικά βιώματα της Taylor Swift.

Ακούστε την deluxe έκδοση του «Evermore» στο Spotify: