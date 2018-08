Η άκρως επιτυχημένη περιοδεία «Reputation Stadium Tour» της Taylor Swift έκανε στάση στο Ντιτρόιτ των Ηνωμένων Πολιτειών, την πόλη με την οποία είχε συνδεθεί άρρηκτα η Aretha Franklin.

Η αστέρας της pop άδραξε την ευκαιρία και απέτισε το δικό της φόρο τιμής στη «βασίλισσα της soul», η οποία πέθανε στις 16 Αυγούστου.

Πριν ξεκινήσει το τρίτο μέρος της συναυλίας στο στάδιο «Ford Field» του Ντιτρόιτ, η Taylor Swift τόνισε από σκηνής ότι «την προηγούμενη εβδομάδα χάσαμε μία αναντικατάστατη δύναμη».

«Η Aretha Franklin έκανε τόσα πολλά για τη μουσική, έκανε τόσα πολλά για τα δικαιώματα των γυναικών, έκανε τόσα πολλά για τα κοινωνικά δικαιώματα», ανέφερε. «Ήταν μία από εκείνους τους ανθρώπους όπου ανεξάρτητα από το τι έλεγες, ανεξάρτητα από το τι λαμπερά θετικό πράγμα έλεγες για εκείνη, θα την υποτιμούσες.»

Η Taylor Swift επισήμανε για την Aretha Franklin ότι «οι λέξεις δε θα μπορούσαν ποτέ μα ποτέ να περιγράψουν πόσα πολλά πράγματα έκανε στη ζωή της, τα οποία έκαναν τον κόσμο μας ένα καλύτερο μέρος».

«Αυτό είναι το σπίτι της», είπε για την παρουσία της στο Ντιτρόιτ.

Ενώ οι 50.000 θεατές που είχαν κατακλύσει το «Ford Field» άρχισαν να ζητωκραυγάζουν, η 28χρονη τραγουδίστρια ζήτησε να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή για τη μνήμη της Aretha Franklin, προκειμένου «ο καθένας μας να αναλογιστεί την αγάπη και το σεβασμό μας για εκείνη και όσα έκανε στη ζωή της.»

«Σε αγαπάμε, Aretha», ολοκλήρωσε η Taylor Swift.

Taylor Swift held a moment of silence for Aretha Franklin during her Detroit show at Ford Field. @taylorswift13 pic.twitter.com/uX49e9zhDD

— Brad Galli (@BradGalli) 29 Αυγούστου 2018