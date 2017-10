Οι μυστικές συνεδρίες, τα «Secret Sessions», επέστρεψαν επισήμως για την Taylor Swift. Μία σειρά θαυμαστών της είχαν την τύχη να ακούσουν πρώτοι το επερχόμενο άλμπουμ της τραγουδίστριας, «reputation», στις 13 Οκτωβρίου.

Όλοι γνωρίζουμε ότι ο αγαπημένος αριθμός της Taylor Swift είναι το «13» και πολλοί πίστεψαν ότι θα γίνει κάτι τεράστιο την Παρασκευή 13 Οκτωβρίου. Δεν έκαναν λάθος. Η αστέρας της pop άδραξε την ευκαιρία της «Παρασκευής και 13» και διοργάνωσε μία ξεχωριστή βραδιά, σε μυστικό μέρος, για μία σειρά επιλεγμένων, αφοσιωμένων οπαδών της που ζουν στο Λονδίνο.

Εκατό τυχεροί, συμπεριλαμβανομένου του «Taylor Nation» και της οικογένειας της Taylor Swift, παρευρέθηκαν στη μυστική συνάντηση και άκουσαν ολόκληρη τη νέα δισκογραφική δουλειά της αγαπημένης τους τραγουδίστριας, το πολυαναμενόμενο «reputation» που κυκλοφορεί στις 10 Νοεμβρίου. Η επιλογή των ατόμων δεν ήταν τυχαία, αφού η Taylor Swift φέρεται να παρακολουθούσε τις κινήσεις τους στο διαδίκτυο εδώ και ένα χρόνο!

Εκτός από τα ακυκλοφόρητα τραγούδια, όσοι έδωσαν το «παρών» γεύτηκαν γλυκίσματα με το «REP» (reputation) γραμμένο επάνω τους και έφυγαν με αναμνηστικά δώρα. Η οργάνωση και το στήσιμο έδωσε την εντύπωση ότι τα «Secret Sessions» θα συνεχιστούν σε άλλες πόλεις.

TAYLOR HAS BEEN STALKING ME ON TWITTER FOR A YEAR! SHE KNEW I WENT TO NASHVILLE FOR 1989! I CANT COPE WITH LIFE #reputationsecretsessions pic.twitter.com/dqoMu2Cxxt

— TAYLOR KNOWS I EXIST (@Up_In_Lights13) October 13, 2017