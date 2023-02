Η Taylor Swift έχει ταυτοχρόνως 10 άλμπουμ στο Billboard 200

Μόνο πέντε καλλιτέχνες έχουν καταφέρει να έχουν ταυτοχρόνως τουλάχιστον 10 άλμπουμ στο chart από το 1963 μέχρι σήμερα.

Η Taylor Swift σημειώνει ένα σπάνιο άθλο στο Billboard 200 έχοντας ταυτοχρόνως 10 άλμπουμ της στο chart της εβδομάδας.

Από τότε που το Billboard 200 συνδυάστηκε από τα μέχρι πρότινος ξεχωριστά charts πωλήσεων μονοφωνικών και στερεοφωνικών δίσκων LP σε μία συνολική κατάταξη τον Αύγουστο του 1963, η Taylor Swift είναι μόλις ο πέμπτος καλλιτέχνης που καταφέρνει να έχει ταυτοχρόνως τουλάχιστον δέκα άλμπουμ στην κατάταξη.

Το «Lover: Live From Paris» κάνει την πρώτη του εμφάνιση στο Billboard 200 σε μία έκδοση βινυλίου που διατίθεται αποκλειστικά μέσω του επίσημου ηλεκτρονικού καταστήματος της Taylor Swift.

Πρόκειται για ένα άλμπουμ που ηχογραφήθηκε ζωντανά σε συναυλία που έδωσε η Taylor Swift στο Olympia στο Παρίσι στις 9 Σεπτεμβρίου 2019, για την προώθηση του άλμπουμ «Lover».

Το «Lover: Live From Paris» εμφανίζεται στην κατάταξη έχοντας σημειώσει 13.500 πωλήσεις – όλες από τις πωλήσεις δίσκων βινυλίων. Και τα εννέα άλλα άλμπουμ που έχει η Taylor Swift στο chart αυτήν την εβδομάδα, έχουν κατακτήσει προηγουμένως το Νο. 1.

Ο Prince, ο David Bowie και η Whitney Houston είχαν ταυτοχρόνως τουλάχιστον 10 άλμπουμ στο Billboard 200 λίγο μετά τους θανάτους τους, λόγω της αύξησης του ενδιαφέροντος για τις δισκογραφίες τους από τους μουσικόφιλους.

Οι Beatles είχαν ταυτοχρόνως 13 άλμπουμ στο chart της 1ης Μαρτίου 2014, χάρη σε μεγάλο βαθμό στα οφέλη που αποκόμισαν από τη συναυλία «The Night That Changed America: A Grammy Salute to The Beatles», που μεταδόθηκε στο CBS στις 9 Φεβρουαρίου εκείνης της χρονιάς και προβλήθηκε σε επανάληψη στις 12 Φεβρουαρίου.

Η συναυλία γιόρτασε τα 50 χρόνια επιτυχίας των Beatles στις Ηνωμένες Πολιτείες και συγκεκριμένα την 50ή επέτειο από την πρώτη ζωντανή τηλεοπτική εμφάνιση των Fab Four στην Αμερική και στο «The Ed Sullivan Show» στις 9 Φεβρουαρίου 1964.

Οι Beatles είχαν επίσης ταυτοχρόνως 14 και 11 άλμπουμ στα charts του Billboard 200 της 4ης Δεκεμβρίου και της 9ης Ιανουαρίου 2010, αντίστοιχα.

Στο chart της 4ης Δεκεμβρίου 2010, συνολικά 12 άλμπουμ των Beatles επέστρεψαν στην κατάταξη και δύο άλμπουμ εμφανίστηκαν για πρώτη φορά στο Billboard 200, μετά την καθυστερημένη άφιξη του συγκροτήματος στο iTunes Store. Οι Beatles δεν διέθεταν τα άλμπουμ και τα τραγούδια τους στην υπηρεσία μέχρι τις 16 Νοεμβρίου 2010.

Όσο για το επίτευγμα των Beatles στο chart της 9ης Ιανουαρίου 2010, σημειώθηκε λίγο αφότου το Billboard άρχισε να επιτρέπει την εμφάνιση παλαιότερων άλμπουμ στην κατάταξη, αρχής γενομένης από το chart της 5ης Δεκεμβρίου 2009. Επίσης, δεν είχε περάσει πολύς καιρός από τότε που η δισκογραφία του συγκροτήματος υποβλήθηκε σε ψηφιακό remastering για επανεκδόσεις σε CD τον Σεπτέμβριο του 2009.

Λόγω της μεθοδολογίας του chart (κυρίως της προσθήκης της δραστηριότητας streaming από το 2014) και της δυνατότητας των άλμπουμ του καταλόγου να εμφανίζονται στα charts (από το 2009), ορισμένα άλμπουμ συνεχίζουν να διατηρούνται στο Billboard 200 για πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από ό, τι τα άλμπουμ των προηγούμενων εποχών, όταν το chart ήταν ουσιαστικά μια καταμέτρηση μόνο των πωλήσεων των πρόσφατων κυκλοφοριών, σημειώνεται το Billboard.

Τα 10 άλμπουμ της Taylor Swift που βρίσκονται αυτή την εβδομάδα στο Billboard 200

No. 3 – Midnights

No. 28 – Folklore

No. 41 – Lover

No. 50 – 1989

No. 56 – Red (Taylor’s Version)

No. 58 – Lover: Live From Paris

No. 100 – reputation

No. 103 – Evermore

No. 172 – Fearless (Taylor’s Version)

No. 192 – Speak Now

Οι καλλιτέχνες που είχαν ταυτοχρόνως (από τον Αύγουστο του 1963) τουλάχιστον 10 άλμπουμ στο Billboard 200

Taylor Swift – 4 Μαρτίου 2023 (10 άλμπουμ)

Prince – 28 Μαΐου 2016 (13)

Prince – 21 Μαΐου 2016 (10)

Prince – 14 Μαΐου 2016 (19)

David Bowie – 30 Ιανουαρίου 2016 (10)

The Beatles – 1 Μαρτίου 2014 (13)

Whitney Houston – 10 Μαρτίου 2012 (10)

The Beatles – 4 Δεκεμβρίου 2010 (14)

The Beatles – 9 Ιανουαρίου 2010 (11)