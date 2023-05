Taylor Swift: Γράφει ιστορία με 10 άλμπουμ ταυτόχρονα στο Top 100 του Billboard 200

Η Taylor Swift δημιουργεί τον δικό της μύθο.

Η Taylor Swift έγραψε για ακόμα μία φορά ιστορία στο Billboard 200 διαθέτοντας ταυτόχρονα δέκα άλμπουμ στο Top 100 της κατάταξης.

Μεταξύ αυτών των δέκα άλμπουμ της Taylor Swift που εντοπίζονται στο Top 100, εννέα άλμπουμ βρίσκονται στο Top 50, οκτώ άλμπουμ έχουν ανέβει στο Top 40 και τρία άλμπουμ έχουν καταλήξει στο Top 10.

Σύμφωνα με το Billboard, η Taylor Swift γίνεται έτσι ο πρώτος εν ζωή καλλιτέχνης που διαθέτει τουλάχιστον 10 άλμπουμ ταυτόχρονα στο Top 100 του Top 200 chart και ο πρώτος εν ζωή καλλιτέχνης με τουλάχιστον τρία άλμπουμ στο Top 10 την ίδια στιγμή.

Η Taylor Swift είναι επίσης ο μοναδικός καλλιτέχνης που έχει τουλάχιστον οκτώ άλμπουμ στο Top 40 του Billboard 200 ταυτόχρονα και ο μοναδικός καλλιτέχνης που έχει τουλάχιστον εννέα άλμπουμ στο Top 50 του εν λόγω chart.

Το άλμπουμ της Taylor Swift που βρίσκεται στην υψηλότερη θέση στο Billboard 200 αυτήν την εβδομάδα είναι το «Folklore: The Long Pond Studio Sessions», το οποίο έκανε ντεμπούτο στο Νο. 3 με 75.000 πωλήσεις (όλες από πωλήσεις βινυλίων), μετά την κυκλοφορία του για τη Record Store Day 2023 στις 22 Απριλίου.’

Κινητήριος μοχλός αυτής της εικόνας στο Billboard 200 είναι, φυσικά, η περιοδεία «The Eras Tour» της Taylor Swift, η οποία προφανώς είτε δίνει το έναυσμα στους θαυμαστές της να κάνουν streaming ή να αγοράσουν όλα τα άλμπουμ της πριν παρακολουθήσουν τις συναυλίες είτε να ζήσουν ξανά την εμπειρία μετά από αυτές.

Κατά τη διάρκεια της περιοδείας της, που κατακλύζει τα στάδια των ΗΠΑ, η Taylor Swift ερμηνεύει δεκάδες επιτυχίες από τα περισσότερα άλμπουμ της κάθε βράδυ.

Μετά το «Folklore: The Long Pond Studio Sessions», το «Midnights», το τελευταίο άλμπουμ της Taylor Swift βρίσκεται στο Νο. 4 του Billboard 200 και ακολουθεί το «Lover» στο Νο. 10.

Το «Lover» το 2019 και, λόγω της πανδημίας, παρουσιάζεται τώρα για πρώτη φορά από την τραγουδίστρια της pop. Η Taylor Swift είχε προγραμματίσει περιοδεία για την προώθηση του «Lover» το 2020, αλλά ο COVID-19 την ανάγκασε να ακυρώσει τις συναυλίες της.

Ο τελευταίος καλλιτέχνης που είχε τουλάχιστον τρία άλμπουμ στο Top 10 του Billboard 200 την ίδια στιγμή πριν από την Taylor Swift ήταν ο Prince.

Μετά τον θάνατό του πριν από επτά χρόνια, εμφανίστηκαν πέντε άλμπουμ του στο Top 10 του chart της 14ης Μαΐου 2016. Επίσης, τρία άλμπουμ του Prince ήταν στο Top 10 του chart της 7ης Μαΐου 2016.

Εν τω μεταξύ, μόνο δύο φορές στα 60 χρόνια της ιστορίας του Billboard 200 έχει τύχει ένας καλλιτέχνες να διαθέτει την ίδια στιγμή τουλάχιστον δέκα άλμπουμ στο Top 100 της κατάταξης. Εκτός από το ρεκόρ της Taylor Swift στο τελευταίο chart, ο Prince είχε 15 άλμπουμ στο Top 100 του Billboard Hot 100 στο chart της 14ης Μαΐου 2016.

Αυτή είναι η δεύτερη φορά που η Taylor Swift έχει ταυτόχρονα δέκα άλμπουμ στο Billboard 200. Το κατάφερε ξανά νωρίτερα φέτος στο chart της 4ης Μαρτίου.

Για ακόμα μία φορά, ο τελευταίος καλλιτέχνης που είχε τουλάχιστον δέκα άλμπουμ στο συνολικό Billboard 200 ήταν ο Prince. Μετά τον αιφνίδιο θάνατό του το 2016, εμφανίστηκαν στο chart συνολικά 19 άλμπουμ του, επίδοση που συνιστά ρεκόρ.

Τα 10 άλμπουμ της Taylor Swift στο Top 100 του Billboard 200 αυτήν την εβδομάδα

No. 3 – Folklore: The Long Pond Studio Sessions

No. 4 – Midnights

No. 10 – Lover

No. 12 – Folklore

No. 21 – 1989

No. 22 – reputation

No. 27 – Red (Taylor’s Version)

No. 29 – Evermore

No. 41 – Fearless (Taylor’s Version)

No. 66 – Speak Now

Οι καλλιτέχνες που είχαν ταυτοχρόνως τουλάχιστον 10 άλμπουμ στο Billboard 200

Taylor Swift – 6 Mαΐου 2023 (10 άλμπουμ)

Taylor Swift – 4 Μαρτίου 2023 (10)

Prince – 28 Μαΐου 2016 (13)

Prince – 21 Μαΐου 2016 (10)

Prince – 14 Μαΐου 2016 (19)

David Bowie – 30 Ιανουαρίου 2016 (10)

The Beatles – 1 Μαρτίου 2014 (13)

Whitney Houston – 10 Μαρτίου 2012 (10)

The Beatles – 4 Δεκεμβρίου 2010 (14)

The Beatles – 9 Ιανουαρίου 2010 (11)