Η επανεμφάνιση της Taylor Swift, το 2017, ταυτίστηκε με το φίδι: δαχτυλίδια σε σχήμα φιδιού, φίδια παντού σε όλα τα προϊόντα της, φίδι – emoji. Δεν είναι καθόλου παράξενο που και οι κάρτες τις οποίες έστειλε για να ευχηθεί για τα Χριστούγεννα είχαν πάνω φίδι.

Συνήθως, ο κόσμος διαλέγει ευχετήριες κάρτες είτε με χριστουγεννιάτικο δέντρο είτε με τον Άι Βασίλη. Όχι, όμως, η Taylor Swift.

Το αποκάλυψε στο Instagram ο μάνατζερ μουσικών ταλέντων και του Shawn Mendes, Andrew Gertler: Κάρτα με ένα φίδι στο εξωτερικό και μέσα έγραφε: «Ας λάμψει η φήμη σου (reputation), αυτές τις γιορτές! Με αγάπη, Taylor».

Η Taylor Swift ενσωμάτωσε την εικόνα του φιδιού στο εμπορικό σήμα της, μετά την περιβόητη κόντρα με την Kim Kardashian και τον Kanye West.

Τον Ιούλιο του 2016, η Kim «ανέβασε» στο Snapchat ηχογράφηση του τηλεφωνήματος που έκανε ο Kanye στην Taylor για να κουβεντιάσουν σχετικά με το τραγούδι του, «Famous», στο οποίο έκανε αναφορές στην αστέρα της pop. Αν και έμοιαζε να εγκρίνει η Taylor Swift το τραγούδι, ο Kanye West δεν αποκάλυψε ότι σε επόμενους στίχους του τραγουδιού θα αναφερόταν σε εκείνη με τη λέξη «bitch».

Πολύς κόσμος άρχισε να στέλνει στην Taylor Swift στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φίδια – emojis, εμπνεόμενοι από το tweet με το οποίο η Kim Kardashian στόχευσε στις 18 Ιουλίου 2016, την τραγουδίστρια:

«Σταθείτε, είναι η σωστή Εθνική Ημέρα Φιδιού;!;!; Υπάρχουν γιορτές για τον καθένα, εννοώ για το κάθε τι, σήμερα!», έγραψε στο Twitter και ακολούθησαν δύο γραμμές με φίδια – emojis.

Wait it's legit National Snake Day?!?!?They have holidays for everybody, I mean everything these days! 🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍

— Kim Kardashian West (@KimKardashian) July 17, 2016