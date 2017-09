Η μεγάλη μάχη μεταξύ της Taylor Swift και της Cardi B με φόντο την πρώτη θέση στο «Billboard Hot 100» έχει νικήτρια.

Είναι επίσημο: Η Taylor Swift χάνει τα πρωτεία από την Cardi B. Το «Bodak Yellow» χρίζεται ο νέος κάτοχος της κορυφής στο αμερικανικό chart του «Billboard Hot 100» και εκθρονίζει το «Look What You Made Me Do» έπειτα από τρεις συνεχόμενες εβδομάδες κυριαρχίας.

Μολονότι δόθηκε μάχη μέχρις εσχάτων από την 27χρονη pop star και τους συνεργάτες της προκειμένου να διατηρηθούν τα ηνία, οι αγωνιώδεις προσπάθειες τελικά έπεσαν στο κενό.

Παρότι προστέθηκε… ολόκληρο το video clip για το «Look What You Made Me Do» σε ένα βίντεο με παρασκηνιακές σκηνές, με σκοπό τη συγκομιδή επιπλέον προβολών που θα συνυπολογίζονταν στο εβδομαδιαίο chart, παρότι η επόμενη στρατηγική κίνηση ήταν η μείωση της τιμής του single στα 0,69 δολάρια (0,58 ευρώ) στις ψηφιακές πλατφόρμες στις Ηνωμένες Πολιτείες ώστε να αυξηθούν οι πωλήσεις, η Taylor Swift γνωρίζει την ήττα από μία πρωτοεμφανιζόμενη ράπερ.

Η Cardi B είναι η πέμπτη γυναίκα ράπερ που επικρατεί στο Νο1 του «Billboard Hot 100» με ραπ ή παρεμφερές τραγούδι. Η πρώτη γυναίκα που το κατόρθωσε ήταν η Lauryn Hill με το «Doo Wop» (That Thing), το 1998.

Το «Bodak Yellow» αποτελεί την απρόσμενη hip hop έκπληξη του καλοκαιριού. Είχε ήδη κάνει δική του την πρώτη θέση στις κατηγορίες «Hot R&B/Hip-Hop Songs» και «Rhytmic» του «Billboard» και τώρα θριαμβεύει ανεβαίνοντας στο «θρόνο». Την τελευταία εβδομάδα, κατέγραψε 56.000 νόμιμες αγορές, 46,4 εκατομμύρια streams και 68 εκατομμύρια ραδιοφωνικές «απηχήσεις» στην αμερικανική αγορά.

Στον αντίποδα, η Taylor Swift και το «Look What You Made Me Do» δεν υποχωρούν κατά μία θέση, αλλά κατά δύο. Η νέα εβδομάδα του chart βρίσκει την «TayTay» στο Νο3. Στη δεύτερη θέση εντοπίζεται ο Post Malone και το «rockstar» με τη συμμετοχή του 21 Savage.

Η επιτυχία της 24χρονης ράπερ έχει σαφώς ιστορικές διαστάσεις. Για το λόγο αυτό συγκέντρωσε την οικογένεια και τους φίλους της, για να γιορτάσουν το θρίαμβο, αδυνατώντας να κρύψει τον απέραντο ενθουσιασμό της.

Κεντρική φωτογραφία: Billboard