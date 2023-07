Ο Taylor Lautner «ξαφνιάστηκε» όταν η Taylor Swift του ζήτησε να συμμετάσχει στο νέο video clip της

«Είναι πραγματικά απίστευτη», δήλωσε ο ηθοποιός για την Taylor Swift.



Ο Taylor Lautner αποκάλυψε ότι «ξαφνιάστηκε» όταν η Taylor Swift του ζήτησε να πρωταγωνιστήσει στο τελευταίο video clip της.

Κατά τη διάρκεια του τελευταίου επεισοδίου του podcast που παρουσιάζει με τη σύζυγό του Taylor, «The Squeeze», ο πρωταγωνιστής του «Twilight» περιέγραψε την αντίδρασή του όταν του ζητήθηκε από την Taylor Swift να συμμετάσχει στο music video για το τραγούδι της «I Can See You (Taylor’s Version)».

«Ήταν τιμή μου. Έμεινα έκπληκτος. Ήταν σίγουρα μία μεγάλη έκπληξη και ήταν απόλυτη τιμή για εμένα», δήλωσε ο Taylor Lautner.

«Δεν θα μπω σε πολλές λεπτομέρειες της προσωπικής συζήτησής μας, αλλά ήξερα από τη στιγμή που μου ζήτησε να συμμετάσχω σε αυτό ότι θα έλεγα ναι. Ό, τι κάνει γίνεται χρυσός. Είναι τόσο ταλαντούχα», συνέχισε.

Ο Taylor Lautner πρόσθεσε ότι ήξερε πως όποιο σχέδιο κι αν είχε στο μυαλό της η Taylor Swift θα ήταν «κάτι ξεχωριστό».

Ο 31χρονος ηθοποιός πρωταγωνίστησε στο γεμάτο δράση μουσικό βίντεο του «I Can See You (Taylor’s Version)» από το άλμπουμ «Speak Now (Taylor’s Version)» μαζί με την Joey King και την Presley Cash.

Ο Taylor Lautner σημείωσε ότι κράτησε την εμφάνισή του στο music video μυστική πριν από την πρεμιέρα του νωρίτερα αυτό το μήνα.

«Γνωρίζαμε εδώ και καιρό πόσο απίστευτα φοβερό είναι το βίντεο, οπότε ήμουν ενθουσιασμένος που όλοι θα το έβλεπαν και θα έβλεπαν τι ιδιοφυΐα είναι αυτό το ξανθό κορίτσι η Taylor, γιατί είναι πραγματικά απίστευτη», είπε.

«Μπορεί να κάνει τα πάντα. Ειλικρινά, το πιο εντυπωσιακό πράγμα γι’ αυτήν είναι ότι είναι μία μεγάλη ιδιοφυΐα και τα κάνει όλα, αλλά ποτέ δεν θα το καταλάβαινες απλά μιλώντας μαζί της. Είναι ο πιο ταπεινός άνθρωπος που έχω γνωρίσει», συνέχισε.

Η σύζυγός του Tay πρόσθεσε ότι η παρουσία της στο πλατό του music video ήταν «κυριολεκτικά μεγαλύτερη από κάθε μυστικό» στη ζωή της.

Στη συνέχεια, εξήρε την Taylor Swift λέγοντας: «Είναι συνεργάσιμη, κάτι που δεν έχω πει ποτέ για κανέναν. Δεν χρειάζεται να είναι συνεργάσιμη. Είναι μία ιδιοφυΐα».

Σε άλλο σημείο του επεισοδίου, με τίτλο «Tay & Tay Lautner: Taylor’s Version», ο Taylor Lautner υποστήριξε ότι «δεν ανησυχούσε» για το αν θα σύστηνε την πρώην σύντροφό του Taylor Swift στη νυν σύζυγό του Taylor.

«Ήταν υπέροχα! Ξέρω ότι στη θεωρία ακούγεται σαν μία δύσκολη κατάσταση, αλλά δεν ανησύχησα ούτε μία φορά γι’ αυτό. Είμαστε απλά σίγουροι για τη σχέση μας. Η Tay (Lautner) είναι ο πιο ψύχραιμος, ο πιο ήρεμος άνθρωπος που υπάρχει», σχολίασε.

«Το ξανθό κορίτσι, η Tay (Swift), είναι ο πιο γλυκός άνθρωπος στη γη, οπότε ήταν η τέλεια κατάσταση», συμπλήρωσε.

Ο Taylor Lautner είχε σχέση με τον pop star το 2009 και μάλιστα αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για την επιτυχία «Back To December» της Taylor Swift από το αρχικό άλμπουμ της «Speak Now» (2010).