Η Tate McRae κυκλοφορεί το νέο single «uh oh»

Η Tate McRae συνεχίζει δυναμικά την πορεία της.

Η Tate McRae κυκλοφόρησε το νέο single της «uh oh», ένα αστραφτερό pop τραγούδι με ακαταμάχητη μελωδία και catchy στίχους.

Η 19χρονη Καναδή τραγουδίστρια λέει: «Το “uh oh” είναι τόσο διαφορετικό από όλα τα υπόλοιπα τραγούδια μου και αυτό είναι που με κάνει τόσο ενθουσιασμένη γι’ αυτό. Μιλάει για το φλερτ, το ανάλαφρο συναίσθημα του να επιστρέφεις συνεχώς σε κάποιον και την αδρεναλίνη που το συνοδεύει».

Το «uh oh» έπεται της πρόσφατης κυκλοφορίας του πρώτου ολοκληρωμένου άλμπουμ της Tate McRae, με τίτλο «I used to think i could fly», το οποίο κατέκτησε το Νο. 1 στο Global Top Albums Debut Chart του Spotify, βρέθηκε στο Top 10 σε πολλές χώρες κατά την κυκλοφορία του και έχει συγκεντρώσει πάνω από 895 εκατομμύρια streams μέχρι σήμερα.

Στο άλμπουμ, το οποίο περιλαμβάνει τα χρυσά τραγούδια «feel like shit» και «she’s all i wanna be», η Tate McRae εμφανίζεται στα καλύτερά της σε συνεργασία με μία all-star ομάδα δημιουργών και παραγωγών, όπως οι Greg Kurstin, Finneas, Charlie Puth, Alexander 23, Blake Slatkin, Louis Bell και άλλοι.

Το εκπληκτικό άλμπουμ απέσπασε εγκωμιαστικά σχόλια από το Billboard, το οποίο δήλωσε: «Η Tate McRae ανεβαίνει στην κορυφή του στερεώματος με το πολυαναμενόμενο πρώτο της άλμπουμ», ενώ η ιστοσελίδα των Βραβείων Grammy ανέφερε: «Κάθε τραγούδι δείχνει ότι η McRae είναι έτοιμη να γίνει μία από τις πιο ειλικρινής και αληθινές σούπερ σταρ της γενιάς της».

Η Tate McRae έχει γίνει μια καλλιτέχνιδα που πρέπει να προσέξετε, διαθέτοντας πάνω από 4,7 δισεκατομμύρια streams, πάνω από 765 εκατομμύρια προβολές στα βίντεο της, ένα No. 1 στο ραδιοφωνικό Top 40 και πολλαπλά No. 1 στα dance charts.

Ήταν η νεότερη σε ηλικία μουσικός στη λίστα 30 Under 30 του Forbes για το 2021 και ανακηρύχθηκε επίσης ως ένας από τους Artists on the Rise του YouTube και Push Artist του MTV το 2020.

Η Tate McRae έχει προταθεί για ένα βραβείο στα People’s Choice Awards το 2021, τρία βραβεία iHeartRadio Music Awards το 2022 και ένα βραβείο στα Billboard Music Award το 2022.

Εν τω μεταξύ, η τρεις φορές πλατινένια επιτυχία «you broke me first» της Tate McRae έχει συγκεντρώσει πάνω από 1,6 δισεκατομμύρια streams παγκοσμίως από την κυκλοφορία της το 2020 μέχρι σήμερα.