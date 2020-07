«Through The Valley»: Η Tash Sultana τραγουδά για το video game «The Last Of Us Part II»

Η Tash Sultana συνεργάζεται με το PlayStation 4.

Για τον εορτασμό μίας από τις μεγαλύτερες κυκλοφορίες ηλεκτρονικών παιχνιδιών της χρονιάς, το PlayStation 4 συνεργάζεται με την καταξιωμένη καλλιτέχνιδα Tash Sultana για μια νέα ηχογράφηση του τραγουδιού «Through The Valley», που έγινε viral το 2016 μέσα από το trailer με το οποίο ανακοινώθηκε το video game.

Η Tash Sultana είπε: «Αυτή είναι η πρώτη φορά που κάνω μία τέτοιου είδους συνεργασία. Συνήθως απλά γράφω μουσική με άλλους μουσικούς αλλά αυτό είναι για ένα παιχνίδι και είναι διαφορετικό και δεν έχει σχέση με αυτά που ασχολούμαι συνήθως οπότε είναι πραγματικά τιμή μου που μου ζήτησαν κάτι τέτοιο».

«Η ανταπόκριση από τους gamers είναι μέχρι στιγμής απίστευτη», πρόσθεσε.

Το «Through The Valley» ερμήνευσε πρώτος το 2012 ο Αμερικανός blues/folk καλλιτέχνης Shawn James.

Στο «The Last Of Us Part II» ακούγεται με τη φωνή της πρωταγωνίστριας, Ellie. Το κοριτσάκι του πρώτου παιχνιδιού έχει μεγαλώσει και η ανάδειξή του σε βασική πρωταγωνίστρια αλλάζει τα δεδομένα του gameplay.

Η Ellie διηγείται μία σκοτεινή ιστορία που τονίζει ότι όταν κάποιος διαθέτει το χάρισμα του δυνατού ενστίκτου, τότε δεν θα πρέπει να φοβάται τίποτα. Το τραγούδι μιλάει επίσης για την εμπειρία της Ellie σε ένα σκληρό κόσμο μετά από μία πανδημία.

Το «The Last Of Us» αποτελεί χωρίς αμφισβήτηση ένα από τα κορυφαία παιχνίδια όλων των εποχών.

Το «The Last of Us Part II» ξεκινά 5 χρόνια μετά τα συγκλονιστικά γεγονότα που συνέβησαν στο τέλος του πρώτου παιχνιδιού και υπόσχεται για μια ακόμη φορά να συγκινήσει τους gamers και να τους «χτυπήσει» στο συναίσθημα.