Η Tash Sultana τραγουδά το «Coma» στο πρώτο single από το άλμπουμ «MTV Unplugged (Live In Melbourne)»

Το «Coma» συμπεριλήφθηκε αρχικά στο άλμπουμ «Terra Firma» Tash Sultana που κυκλοφόρησε στις αρχές του 2021.

Το 2021, η Tash Sultana πραγματοποίησε μία μοναδική εμφάνιση ενώπιον των θαυμαστών της στη Μελβούρνη στο πλαίσιο του «MTV Unplugged», καταθέτοντας μία σειρά από ξεχωριστές ερμηνείες.

Οι θεατές είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν ένα μοναδικό πρόγραμμα σε μία αυθόρμητη και ξεχωριστή στιγμή για την Tash Sultana.

Τώρα η μαγεία αυτής της βραδιάς θα αποτυπωθεί στο άλμπουμ «MTV Unplugged (Live In Melbourne)» το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 3 Ιουνίου σε ψηφιακή μορφή καθώς και σε ροζ βινύλιο.

Παράλληλα με την ανακοίνωση, η Sultana κυκλοφόρησε το πρώτο single του άλμπουμ, «Coma», μαζί με ένα live μουσικό βίντεο.

Η Tash Sultana δήλωσε για την εμφάνισή της στο «MTV Unplugged»: «Η φωτιά που καίει μέσα μου ξεπροβάλλει όταν βρίσκομαι στη σκηνή. Ήθελα σαν τρελή να ταξιδέψω το κοινό μέσα από τα τραγούδια μου, κάτι που δεν είχα κάνει εδώ και δύο χρόνια. Την παραγωγή του υλικού την έκανα εντελώς μόνη μου κατά τη διάρκεια του lockdown».

Ο καλύτερος τρόπος για να απολαύσετε το «MTV Unplugged (Live In Melbourne)» είναι με αναμμένα κεριά, χωρίς καθόλου φως, καθώς το άλμπουμ περιλαμβάνει ακουστικές στιγμές, με δυναμικές εναλλαγές και έντονα συναισθήματα.

Το επερχόμενο άλμπουμ περιλαμβάνει εκτελέσεις των singles «Mystik», «Pretty Lady» και την εξαιρετική διασκευή του «Dream My Life Away» σε συνεργασία με τον φίλο της Tash Sultana, τον τραγουδιστή Josh Cashman.

Η Tash Sultana, είναι μία gender fluid τραγουδίστρια, τραγουδοποιός και παραγωγός που θεωρείται μία από τις πιο σκληρά εργαζόμενες καλλιτέχνιδες που έχει αναδείξει η Αυστραλία. Το 2019 πούλησε πάνω από 500.000 εισιτήρια παγκοσμίως και τώρα επιστρέφει για να αφήσει μεγαλύτερο αποτύπωμα στον κόσμο.

Το τελευταίο άλμπουμ της Tash Sultana ήταν το «Terra Firma», το οποίο κυκλοφόρησε τον Φεβρουάριο του 2021 και κατέκτησε το Νο. 1 της Αυστραλίας.

Το «Terra Firma» κυκλοφόρησε τρία χρόνια μετά το βραβευμένο πρώτο άλμπουμ της, «Flow State», το οποίο περιέχει τη διπλά πλατινένια επιτυχία «Jungle» καθώς και το πλατινένιο single «Mystik» του ενός δισεκατομμυρίου streams.

Το tracklist του «MTV Unplugged (Live In Melbourne)»

1. Musk

2. Big Smoke

3. Mystik

4. Sweet & Dandy

5. Pretty Lady

6. Crop Circles

7. Greed

8. Willow Tree

9. Blame It On Society

10. Coma

11. Dream My Life Away

12. Flume

13. Notion