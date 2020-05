Η Tara McDonald ηχογραφεί ξανά το «I Need A Miracle» για να στηρίξει το έργο της UNICEF εν μέσω της πανδημίας.

Η Tara McDonald, η «βασίλισσα της dance μουσικής» όπως την αποκαλούν πολλοί, κυκλοφορεί για φιλανθρωπικό σκοπό μία νέα εκδοχή του τραγουδιού της «I Need A Miracle».

Το συναισθηματικό Stay Home Edit του «I Need A Miracle» είναι το προσωπικό «ευχαριστώ» της τραγουδίστριας προς όλους τους επαγγελματίες υγείας που μάχονται όλο αυτό τον καιρό για να μας κρατάνε ασφαλείς από τον COVID-19.

Όλα τα έσοδα που θα προκύψουν από τη νέα εκδοχή του τραγουδιού θα διατεθούν στο ταμείο της UNICEF για την οικονομική στήριξη των παιδιών που είναι αντιμέτωπα με τις αρνητικές επιπτώσεις από την κρίση του κορονοιού.

Η Τara McDonald έχει υπάρξει πρέσβειρα της UNICEF στο παρελθόν και ειδικότερα στα παιδικά της χρόνια από την ηλικία των 12 ετών, επομένως είναι πολύ συγκινητική αυτή η αντάμωση μετά από τόσα χρόνια, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά και η ίδια.

Το «I Need A Miracle» της Τara McDonald, το οποίο κυκλοφόρησε το 2016, ήταν μία επανεκτέλεση του ομότιτλου τραγουδιού της Coco Star από το 1996. Η διασκευή της Βρετανίδας τραγουδίστριας επιλέχθηκε να γίνει ο επίσημος ύμνος του Europride του 2016.

Η Τara McDonald έχει στο ενεργητικό της 20 τραγούδια που έχουν φτάσει στο Top 10 των διεθνών και έχει αποσπάσει τις καλύτερες κριτικές.

Είναι γνωστή από τις συνεργασίες της με τον David Guetta και τον Snoop Dogg αλλά και από τραγούδι όπως το «My My My», το «Feel The Viber» και το «Money Maker» που αποτελεί συνεργασία με το δυνατό λατινοαμερικανικό δίδυμο Zion & Lennox.

Το περιοδικό Rolling Stone έχει χαρακτηρίσει την Tara McDonald ως τη «λευκή τραγουδίστρια με τη “μαύρη” φωνή».

Το Stay Home Edit του «I Need A Miracle» κυκλοφορεί στην Ελλάδα από τη Minos EMI / Universal.