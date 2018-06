Δύο εκδοχές – ένα τραγούδι. Οι «Αρχές Καλοκαιριού» φέρνουν στην Τάμτα και το αγγλόφωνο «Tag You In My Sky».

Η Τάμτα ανεβάζει την ένταση και μας ταξιδεύει στο δικό της ουρανό, με όχημα το «Tag You In My Sky».

Μετά την πρόσφατη κυκλοφορία του «Αρχές Καλοκαιριού», του νέου summer anthem που επεκτείνει τη συνεργασία της τραγουδίστριας με γνωστή μάρκα αντηλιακών, δίνεται στη δημοσιότητα και η αγγλόφωνη έκδοση του τραγουδιού.

Το πιο φωτεινό πρόσωπο της ελληνικής pop σκηνής μας δίνει το περιθώριο να διαλέξουμε σε ποια γλώσσα θα ακολουθήσουμε το ρυθμό της το φετινό καλοκαίρι, αλλά ο προορισμός παραμένει ένας και μοναδικός:

Καταγάλανα νερά, χρυσαφένιες αμμουδιές και μία απολαυστική βουτιά με τη φωνή της Τάμτα να μας δροσίζει.

Το «Tag You In My Sky» είναι η αγγλόφωνη έκδοση του «Αρχές Καλοκαιριού» και ήδη έχει κάνει αισθητή την παρουσία του στις ραδιοφωνικές συχνότητες της χώρας.

Τη μουσική υπογράφει ο Δημήτρης Κοντόπουλος, ο οποίος έχει χαρίσει στην Τάμτα την περσινή Νο1 επιτυχία «Ήλιους Και Θάλασσες» και άλλα τραγούδια. Τους αγγλικούς στίχους συνυπογράφουν ο John Ballard, ο Νεκτάριος Τυράκης και ο Γιάννης Κουτσαφτάκης. Στίχους στην ελληνική έκδοση έχει δώσει ο Θάνος Παπανικολάου.

Δύο εκδοχές – ένα τραγούδι για να συνοδεύσει απολαυστικά τις ημέρες και τις νύχτες του καλοκαιριού.

Το «Tag You In My Sky», όπως και το «Tag You In My Sky», κυκλοφορεί σε όλα τα ραδιόφωνα και τα ψηφιακά καταστήματα μουσικής από τη Minos EMI / Universal.