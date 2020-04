H Τάμτα δίνει νέα πνοή στο «Σ’ Αγαπώ» – Δείτε το video clip που γύρισε μόνη στο σπίτι

View this post on Instagram

Το νέο μου single είναι το «Σ’ Αγαπώ»! Πρόκειται για μια διασκευή του τραγουδιού της Μαριάντας Πιερίδη που κυκλοφόρησε το 2002 σε μουσική του Αλέξανδρου Βουραζέλη και σε στίχους της Ναταλίας Γερμανού. Κυκλοφορεί την Παρασκευή 10/04 σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα από τη @minosemi_official. #StayTuned #S_Agapo #NewSingle