Τάμτα: Το «Σ’ Αγαπώ» είναι το τραγούδι με τη μεγαλύτερη άνοδο στις μεταδόσεις

Η Τάμτα κατακτά τις ραδιοφωνικές συχνότητες με το «Σ’ Αγαπώ».

Άλλη μια μεγάλη επιτυχία για την Τάμτα, λίγο πριν την κυκλοφορία του αγγλόφωνου EP της.

Το πιο φωτεινό πρόσωπο της ελληνικής pop σκηνής βρίσκεται στην καλύτερη και πιο δημιουργική φάση της.

Το «Σ’ Αγαπώ», το εκρηκτικό remake της επιτυχίας του 2002 που κυκλοφορεί εδώ και περίπου ένα μήνα, βρίσκεται ήδη στο Top 10 του Ελληνικού Airplay Chart όπως καταγράφεται Mediainspector.

Το single βρίσκεται ήδη στο Νο. 8 και διαγράφει συνεχή ανοδική πορεία, καθώς αποτελεί το τραγούδι με τη μεγαλύτερη άνοδο στις μεταδόσεις.

Το «Σ’ Αγαπώ», σε στίχους της Ναταλίας Γερμανού και μουσική του Αλέξανδρου Βουραζέλη, κυκλοφόρησε το 2002 με τη φωνή της Μαριάντας Πιερίδη.

Το music video για τη διασκευή της Τάμτα έχει τη δική του ιστορία, καθώς γυρίστηκε εξ ολοκλήρου από την ίδια την τραγουδίστρια στο σπίτι της, με ένα κινητό τηλέφωνο και πολλή φαντασία.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Once upon a time…. @boxathensofficial Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Tamta (@officialtamta) στις 8 Μάι, 2020 στις 6:44 πμ PDT

Οι εκπλήξεις δεν σταματούν εδώ.

Η Τάμτα προετοιμάζεται παράλληλα για την κυκλοφορία του αγγλόφωνου EP της, το οποίο θα γίνει πραγματικότητα από τη Minos EMI / Universal σε λίγες εβδομάδες.

Το EP θα περιλαμβάνει τα ήδη γνωστά singles «Sex With Your Ex» και «My Zone» καθώς και τέσσερα ολοκαίνουργια αγγλόφωνα τραγούδια.