Η Τάμτα λέει «Σ’ Αγαπώ» με ένα τραγούδι – έκπληξη

Η Τάμτα θα μας θυμίσει το «Σ’ Αγαπώ» με τη μοναδική φωνή της.

Νέο ελληνόφωνο τραγούδι ετοίμασε μετά από καιρό η Τάμτα.

Το πιο φωτεινό πρόσωπο της ελληνικής pop επικεντρώθηκε τον τελευταίο χρόνο στο ξενόγλωσσο ρεπερτόριο.

Μετά το «Replay» με το οποίο εκπροσώπησε την Κύπρο στο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision το 2019, ακολούθησε το «Sex With Your Ex», ενώ η Τάμτα κυκλοφόρησε και το τραγούδι «My Zone» για το soundtrack της βελγικής ταινίας «Losers Revolution».

Ελληνικό στίχο είχε όμως η συνεργασία της με τον SNIK στο hit single «Señorita» που κυκλοφόρησε το καλοκαίρι του 2019 και μέχρι έχει συγκεντρώσει πάνω από 36,5 εκατομμύρια προβολές αθροιστικά στο YouTube και πάνω από 5,3 εκατομμύρια streams μόνο στο Spotify.

Η Τάμτα κάνει για ακόμα μία φορά την έκπληξη και επιστρέφει διασκευάζοντας ένα τραγούδι που άφησε το δικό του σημάδι στα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 2000.

Το «Σ’ Αγαπώ» τραγούδησε πρώτη η Μαριάντα Πιερίδη το 2002.

Τους στίχους του τραγουδιού έχει γράψει η Ναταλία Γερμανού και η μουσική ανήκει στον Αλέξανδρο Βουραζέλη.

Μετά από 18 χρόνια, το «Σ’ Αγαπώ» επανέρχεται ανανεωμένο, με τη μοναδική φωνή της Τάμτα που θα μας τραγουδήσει ξανά: «Πάντα, επιμένω, περιμένω ένα σου σημάδι, μέσα στο σκοτάδι…»

Το νέο single της Τάμτα θα κυκλοφορήσει από τη Minos EMI / Universal την Παρασκευή 10 Απριλίου.