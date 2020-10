Η Τάμτα ξανά σε ρόλο σκηνοθέτη – Δείτε το video του «Hold On» που γυρίστηκε στο Σαρακήνικο

Στην πασίγνωστη παραλία Σαρακήνικο της Μήλου γύρισε η Τάμτα το video του «Hold On».

Η Τάμτα δεν εφησυχάζει και μοιράζεται ακόμα μια πρόταση.

Ενώ στις ψηφιακές πλατφόρμες και στο YouTube σαρώνει το αισθησιακό τραγούδι «Δεν Είσαι Εδώ» συνεργασία με τον Mente Fuerte, το οποίο μετρά ήδη πάνω από μισό εκατομμύριο προβολές και streams, το πιο φωτεινό πρόσωπο της ελληνικής pop σκηνής κυκλοφορεί το video clip για το τραγούδι «Hold On».

Το «Hold On» είναι ένα από τα τραγούδια που συμπεριλαμβάνονται στο αγγλόφωνο EP «Awake» της Τάμτα, το οποίο κυκλοφόρησε στη διάρκεια του περασμένου καλοκαιριού. Στο EP περιέχονται επίσης κομμάτια όπως το «Sex With Your Ex» και το «Yala» με τον Ισραηλινό σταρ Stephan Legar, που διαθέτει πάνω από δύο εκατομμύρια streams στο Spotify.

Το «Hold On» είναι ένα σύγχρονο mid-tempo pop τραγούδι σε μουσική του Barrice και του Sin Laurent και σε στίχους της Daphne Lawrence. Την παραγωγή έχει φροντίσει το μυστηριώδες δίδυμο με τις μάσκες Boombamontana.

Το video clip του «Hold On» προέκυψε εντελώς τυχαία στις καλοκαιρινές διακοπές της Τάμτα στο πανέμορφο νησί της Μύλου και έχει γυριστεί με τη χρήση ενός κινητού τηλεφώνου.

Μετά το remake του «Σ’ Αγαπώ» που έλαβε εξαιρετικά σχόλια, η Τάμτα ανέλαβε για ακόμα μια φορά την επιμέλεια της σκηνοθεσίας, ενώ τη συνέδραμαν οι P.K. και T.D.

Με στιλ που ξεπερνά τα ελληνικά όρια, το εντυπωσιακό σεληνιακό τοπίο της πασίγνωστης παραλίας Σαρακήνικο της Μήλου με τους λευκούς ηφαιστειακούς βράχους, σε συνδυασμό με τη λευκή άμμο, τα πανέμορφα γαλαζοπράσινα νερά αλλά και τα εξαιρετικά εφέ δια χειρός Bodega Visuals, δίνουν ένα αισθητικά άρτιο αποτέλεσμα.

Το single «Hold On» και το EP «Awake» κυκλοφορούν από τη Minos EMI / Universal.