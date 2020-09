Τάμτα: Ακούστε το νέο αγγλόφωνο single «Hold On»

Το «Hold On» είναι το νέο single από το EP «Awake» της Τάμτα.

Το αγγλόφωνο EP «Awake» της Τάμτα συνεχίζει να βγάζει επιτυχίες.

Το «Awake» περιέχει επτά κομμάτια, επτά super hits από το πιο φωτεινό πρόσωπο της ελληνικής pop σκηνής.

Έτσι, μετά το εκρηκτικό «Sex With Your Ex» και το χορευτικό και viral «Yala» με τη συμμετοχή του Ισραηλινού σταρ Stephan Legar, το οποίο βρέθηκε στις κορυφαίες λίστες του Spotify σε όλη την Ευρώπη, σειρά έχει το «Hold On».

Το «Hold On» είναι ένα σύγχρονο mid-tempo pop τραγούδι σε μουσική του Barrice και του Sin Laurent και σε στίχους της Daphne Lawrence.

Την παραγωγή του «Hold On» έχει φροντίσει το μυστηριώδες δίδυμο με τις μάσκες Boombamontana.

Το τραγούδι έχει ξεχωρίσει από την πρώτη μέρα της κυκλοφορίας του και έχει αγαπηθεί ιδιαίτερα από το κοινό. Πολύ σύντομα θα δημοσιευθεί στο κανάλι της Τάμτα στο YouTube και το music video για το «Hold On».

Το single «Hold On» και το EP «Awake» κυκλοφορούν σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα και τις streaming υπηρεσίες από τη Minos EMI, a Universal Music Company.