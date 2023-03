Οι Tame Impala επιστρέφουν με το νέο τραγούδι «Wings Of Time»

Σε μία ακόμα κινηματογραφική παραγωγή συμμετέχουν οι Tame Impala.

Οι Tame Impala παρουσιάζουν το «Wings Of Time», ένα νέο τραγούδι που γράφτηκε ειδικά για το soundtrack της ταινίας «Dungeons & Dragons: Thieves’ Honor».

«Μας ζητήθηκε να δημιουργήσουμε ένα τραγούδι για το soundtrack της ταινίας “D&D”. Ήταν μία από εκείνες τις ευκαιρίες που δεν έπρεπε να χάσουμε. Μία ευκαιρία να ικανοποιήσω την παλιά μου αγάπη για το φανταστικό progressive rock», λέει ο Kevin Parker.

«Κάλεσα τον φίλο μου Nicholas Allbrook, επειδή ξέρω ότι ξέρει τη δουλειά του. Νοικιάσαμε μία ισπανική βίλα που έμοιαζε με κάστρο και περάσαμε δύο νύχτες εκεί κατά τη διάρκεια μίας περιοδείας για μία συναυλία στο Primavera Sound», περιέγραψε για τη δημιουργία του «Wings Of Time».

«Η τοποθεσία και μόνο μας έβαλε σε καλή διάθεση. Δουλεύαμε πάνω στο τραγούδι μέχρι αργά τη νύχτα, έχοντας τρελές ιδέες και γράφοντας στίχους», πρόσθεσε.

Την περασμένη χρονιά, οι Tame Impala των Kevin Parker εμφανίστηκαν στα soundtracks δύο άλλων σημαντικών κινηματογραφικών παραγωγών.

Συνεργάστηκαν με τη θρυλική Diana Ross στο τραγούδι «Turn Up The Sunshine» για στο soundtrack της ταινίας κινουμένων σχεδίων «Minions 2: Η άνοδος του Γκρου» (Minions: The Rise of Gru) και δημιούργησαν επίσης μία νέα εκδοχή του «Edge Of Reality» για την υποψήφια για Όσκαρ ταινία «Elvis» του Baz Luhrman.

Ο Kevin Parker είναι ένας από τους πιο επιδραστικούς καλλιτέχνες της τελευταίας δεκαετίας, ενώ οι Tame Impala έχουν αποκτήσει πλήθος θαυμαστών με τις θεαματικές εμφανίσεις τους.

Το συγκρότημα έχει εμφανιστεί σε μεγάλα φεστιβάλ και έχει κυκλοφορήσει τέσσερα ολοκληρωμένα άλμπουμ: «InnerSpeaker», «Lonerism», «Currents» και «The Slow Rush».

Ως δημιουργός τραγουδιών και παραγωγός, ο Kevin Parker έχει συνεργαστεί με αστέρες όπως οι The Weeknd, SZA, Lady Gaga, Travis Scott, Gorillaz, Mark Ronson, Kali Uchis, 070 Shake, Miguel και A$AP Rocky.

Το «Dungeons & Dragons: Εντιμότητα Μεταξύ Κλεφτών», σε σκηνοθεσία των Jonathan Goldstein και John Francis Daley, θα κυκλοφορήσει στους ελληνικούς κινηματογράφους στις 30 Μαρτίου.

Στην ταινία πρωταγωνιστούν οι Chris Pine, Michelle Rodriguez, Hugh Grant, Rege-Jean Page, Sophia Lillis, Jason Wong, Daisy Head, Justice Smith.