Takeoff: Συνελήφθη ο ύποπτος για τη δολοφονία του ράπερ των Migos

Ένας άνδρας συνελήφθη και κατηγορείται για φόνο σε σχέση με τον θάνατο του ράπερ Takeoff των Migos, όπως ανακοίνωσε ο αρχηγός της αστυνομίας του Χιούστον, Troy Finner, σε συνέντευξη Τύπου που δόθηκε την Παρασκευή.

Ο αρχηγός δήλωσε ότι συνελήφθη στο Χιούστον το βράδυ της Πέμπτης ο 33χρονος Patrick Xavier Clark. Σε έναν δεύτερο άνδρα, τον 22χρονο Cameron Joshua, απαγγέλθηκαν κατηγορίες για παράνομη οπλοφορία.

«Χάσαμε έναν καλό άνθρωπο», δήλωσε ο Finner, προσθέτοντας ότι μίλησε με την οικογένεια του Takeoff και τους ευχαρίστησε για την υπομονή τους καθ’ όλη τη διάρκεια των ερευνών.

Ο Takeoff, το πραγματικό όνομα του οποίου ήταν Kirsnik Khari Ball, πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε σε ηλικία 28 ετών την 1η Νοεμβρίου σε αίθουσα μπόουλινγκ στο κέντρο του Χιούστον, όπου ο βρισκόταν ο ίδιος και ο Quavo, ο θείος του και συνεργάτης του στο συγκρότημα των Migos.

Οι αστυνομικοί δήλωσαν ότι στο χώρο βρισκόταν ένα πλήθος περίπου 40 ή 50 ατόμων όταν έπεσαν οι πυροβολισμοί. Ο Takeoff έχασε τη ζωή του ακαριαία, ενώ ο Quavo δεν τραυματίστηκε. Δύο άλλα άτομα πυροβολήθηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Στη συνέντευξη Τύπου της Παρασκευής, ο αρχιφύλακας Michael Burrow αποκάλυψε ότι ο Takeoff ήταν ένας «αθώος παρευρισκόμενος» στον καυγά που οδήγησε στον θάνατό του από πυροβολισμούς.

«Η εκδήλωση ήταν ένα ιδιωτικό πάρτι, πραγματοποιήθηκε ένα παιχνίδι με ζάρια με πολλά χρήματα στην εκδήλωση, ακολούθησε ένας καυγάς έξω από το μπόουλινγκ, ο οποίος οδήγησε στον πυροβολισμό», περιέγραψε.

«Μπορώ να σας πω ότι ο Takeoff δεν συμμετείχε στο παιχνίδι με τα ζάρια, δεν συμμετείχε στον καυγά που έγινε έξω, δεν έφερε όπλο. Ήταν ένας αθώος παρευρισκόμενος», τόνισε.

Ο δήμαρχος του Χιούστον, Sylvester Turner, ανέφερε: «Θα πω ότι πάρα πολλοί νέοι άνδρες -και θα γίνω πιο συγκεκριμένος και θα πω πάρα πολλοί έγχρωμοι νέοι άνδρες- σκοτώνουν άλλους νέους άνδρες. Αυτό πρέπει να σταματήσει».

Οι έρευνες κατέληξαν στο συμπέρασμα, μέσω των βίντεο από τις κάμερες παρακολούθησης, των κινητών τηλεφώνων και άλλων φυσικών στοιχείων, ότι ο Patrick Xavier Clark ήταν αυτό προκάλεσε τον θανατηφόρο τραυματισμό του Takeoff, ανέφερε ο Burrow.

Σύμφωνα με το CBS News, ο Cameron Joshua συνελήφθη την Τετάρτη και του απαγγέλθηκε η κατηγορία της παράνομης οπλοφορίας επειδή φέρεται να έφερε ένα πιστόλι όταν σκοτώθηκε ο Takeoff.

«Πιστεύουμε ότι στον Cameron Joshua έχουν απαγγελθεί οι δέουσες κατηγορίες σε αυτή την υπόθεση και συνεχίζουμε την έρευνά μας για τον θάνατο του Takeoff», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Matt Gilliam, εισαγγελέας της κομητείας Harris του Τέξας.

Ο Christopher Downey, δικηγόρος του Joshua, είπε στους δημοσιογράφους ότι δεν έχει δει τίποτα που να υποδηλώνει ότι ο πελάτης του πυροβόλησε με όπλο ή ότι είχε οποιαδήποτε σχέση με τον θάνατο του Takeoff.

«Η ουσία είναι ότι… ο Cameron Joshua δεν πυροβόλησε τον Takeoff», τόνισε.

Όταν ρωτήθηκε αν ο Joshua γνωρίζει ποιος πυροβόλησε τον Takeoff, ο Downey απάντησε: «Θα το συζητήσουμε αυτό με την εισαγγελία αν το αποφασίσουμε. Αυτή τη στιγμή, κατηγορούμαστε για αδικήματα και δεν λέμε τίποτα».

Η αστυνομία του Χιούστον υποστήριξε ότι τουλάχιστον δύο άτομα είχαν ανοίξει πυρ όταν σκοτώθηκε ο Takeoff, ο οποίος, σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση, έφερε διαμπερή τραύματα στο κεφάλι και στον κορμό.

Mayor Sylvester Turner & Chief @TroyFinner provides an update in the fatal shooting of Kirsnick Khari Ball (Takeoff). https://t.co/0YAEbw91tR

— Houston Police (@houstonpolice) December 2, 2022