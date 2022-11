Πέθανε ο Takeoff: Ο κόσμος της hip-hop πενθεί για τον θάνατο του ράπερ των Migos

Ο τραγικός θάνατος του Takeoff των Migos έχει συγκλονίσει τον κόσμο της hip-hop.

Ο σοκαριστικός θάνατος του Takeoff των Migos σε ηλικία 28 ετών την Τρίτη 1 Νοεμβρίου έχει προκαλέσει βαθιά οδύνη στην κοινότητα της hip-hop.

Το νεότερο μέλος των Migos πυροβολήθηκε θανάσιμα σε αίθουσα μπόουλινγκ στην περιοχή του Χιούστον, σύμφωνα με το αστυνομικό τμήμα του Χιούστον.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας του Χιούστον δήλωσε ότι ο ράπερ (κατά κόσμον Kirshnik Khari Ball) – ο οποίος αποτελούσε μέλος των Migos μαζί με τον θείο του, Quavo, και τον ξάδελφό του, Offset – βρισκόταν σε ένα ιδιωτικό πάρτι σε αίθουσα μπόουλινγκ στο κέντρο του Χιούστον με τον Quavo όταν περίπου στις 2:35 π.μ. τοπική ώρα ακούστηκαν πυροβολισμοί κατά τη διάρκεια ενός afterparty.

Το KHOU μετέδωσε ότι η αστυνομία δήλωσε ότι κάποιος άρχισε να πυροβολεί στη συγκέντρωση που αριθμούσε περίπου 40 άτομα, αναγκάζοντας τους καλεσμένους να εγκαταλείψουν το σημείο, με ένα θύμα, τον Takeoff, να δέχεται πυροβολισμούς στο κεφάλι ή στο λαιμό.

Δύο άλλα θύματα αγνώστων στοιχείων φέρονται να μεταφέρθηκαν σε τοπικό νοσοκομείο με ιδιωτικά οχήματα.

Ο Ja Rule έγραψε στο Twitter: «Rip Takeoff… αυτή η αηδία πρέπει να ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ… Στέλνω αγάπη στους φίλους και την οικογένειά του», ενώ ο παραγωγός London On Da Track ανέφερε: «Να ζήσει ο Takeoff, συμβαίνουν τρελά πράγματα εδώ έξω».

Ο Lecrae δεν είχε λόγια για τον θάνατο του Takeoff: «Δεν υπάρχουν αμφιλεγόμενες απόψεις. Όχι βαθιές σκέψεις. Απλά λυπάμαι που άλλος ένας ράπερ, γιος, αδερφός και φίλος σκοτώθηκε. Ο Θεός να είναι με όλους εκείνους που νιώθουν την απώλεια», έγραψε.

Ο DJ Premier της Gang Starr καταδίκασε τον ανούσιο θάνατό του. «Συλλυπητήρια στην οικογένεια του Takeoff. Είναι πέρα για πέρα λυπηρό να σκοτώνεται σε μια παράλογη κατάσταση και μάλιστα να έχει τόση επιτυχία», σημείωσε.

Ο ράπερ Ugly God, ο οποίος συνεργάστηκε με τον Takeoff τον Migos στο κομμάτι «Hold Up» το 2019, υπογράμμισε πόσο επαναστατικό ήταν το flow των Migos, γράφοντας: «Δεν καταλαβαίνετε όλοι σας ότι άλλαξαν όλο το ύφος της rap όταν εμφανίστηκαν; RIP Takeoff. Αυτός ο άνθρωπος δεν προκαλούσε, κρατούσε χαμηλούς τόνους και κοίταζε τη δουλειά του από την αρχή. Αν αυτό δεν ήταν αρκετό για να τον αφήσουν ήσυχο, τότε δεν ξέρω».

Sending our deepest condolences to the family, friends, and fans of Takeoff 🙏🏾 — Def Jam Recordings (@defjam) November 1, 2022

Εκπρόσωπος της αστυνομίας του Χιούστον δήλωσε ότι δεν υπάρχουν άλλες πληροφορίες για τους τραυματίες και δεν έχουν τεθεί ακόμα ύποπτοι υπό κράτηση, ενώ δεν έχει εξακριβωθεί η αιτία των πυροβολισμών.

Ο ράπερ Desiigner, του οποίου η άνοδος το 2016 συνέπεσε με εκείνη των Migos, έβαλε τα κλάματα κατά τη διάρκεια μιας ζωντανής μετάδοσης στο Instagram μετά την είδηση του θανάτου του Takeoff.

«Γιατί το κάνουμε αυτό; Γιατί το κάνουμε αυτό, γαμώτο;» ρώτησε μέσα σε δάκρυα. «Ορκίζομαι ότι αυτή η αηδία δεν είναι τίποτα. Τελείωσα με τη rap. Τελείωσε, τελείωσε, τελείωσε, τελείωσε. Όχι τον Takeoff, αδερφέ. Τελείωσε», συνέχισε.

Η Teyana Taylor ανάρτησε μια φωτογραφία στην οποία ο Takeoff φορούσε τα είδη ένδυσης για το άλμπουμ της «K.T.S.E.», που κυκλοφόρησε το 2018, γράφοντας: «Σας παρακαλώ πείτε μου ότι αυτό είναι απλά ένα κακό όνειρο, σας παρακαλώ. Δεν θέλω να το πιστέψω αυτό, μικρέ αδερφέ, σας παρακαλώ».

Ο Don Toliver πρόσθεσε: «RIP Take. Σε σέβομαι που ήσουν ο εαυτός σου. Που έδειχνες αγάπη όταν δεν χρειαζόταν να το κάνεις. Στεκόσουν στο ύψος των περιστάσεων. Αυτό συνέβη στην πόλη μου. Στέλνω τις προσευχές μου στα παιδιά και σε όλη την οικογένειά του».

Ο Wiz Khalifa παρότρυνε τους χρήστες των κοινωνικών δικτύων να μην αναδημοσιεύουν τα πλάνα από τον τόπο του εγκλήματος όπου σκοτώθηκε ο Takeoff. «Διαγράψτε όλα τα πλάνα και τους ανθρώπους που μιλούν γι’ αυτό, ώστε να μην υπάρχει», ανέφερε.

Ακόμα περισσότερα μηνύματα έγραψαν οι Bow Wow, Yung Miami των City Girls, Lloyd Banks, Keri Hilson και Rae Sremmurd, μεταξύ πολλών άλλων.

RIP TAKE , DAMN LIL BRO 😢🙏🏾💔👑💐 — MADE-IT (@MikeWiLLMadeIt) November 1, 2022

Oh man, heart weighed down, god help us https://t.co/lO6C8LZuYN — Flea (@flea333) November 1, 2022

Damn takeoff 💔💔💔 — Yung Miami (@YungMiami305) November 1, 2022

Long live takeoff shit krazy out here — WeGotLondonOnDaTrack (@LondonOnDaTrack) November 1, 2022

Rip Takeoff… this shit has to STOP… sending love to friends and family 🕊🙏🏾 — Ja Rule (@jarule) November 1, 2022

What the fuck??!!!!! — Dr. Love (@questlove) November 1, 2022

No hot takes. No profound thoughts. Just sad that another rapper, son, brother, and friend has been killed. God be with all those who feel the loss. #TakeOff #MIGOS — Lecrae (@lecrae) November 1, 2022

Condolences to Takeoff's Family. This is beyond sad to be killed in a senseless situation with so much success. — DJ Premier (@REALDJPREMIER) November 1, 2022

RIP Takeoff 🕊 — Rae Sremmurd (@RaeSremmurd) November 1, 2022

We send our condolences to the family, friends, and loved ones of artist Kirshnik Khari Ball, also known as Takeoff from the successful rap group, Migos. pic.twitter.com/vgq1L322U9 — NAACP (@NAACP) November 1, 2022