Takeoff: Ο κατηγορούμενος για τη δολοφονία του προσπάθησε να διαφύγει από τις ΗΠΑ

Ο άνδρας που κατηγορείται ότι πυροβόλησε θανάσιμα τον Takeoff των Migos τον περασμένο μήνα φέρεται να αναζήτησε τρόπους για να εξασφαλίσει πλαστά αεροπορικά εισιτήρια για να διαφύγει από τις ΗΠΑ.

Οι αστυνομικές και οι εισαγγελικές αρχές υποστηρίζουν ότι ο ύποπτος για τη δολοφονία του Takeoff, ο 33χρονος Patrick Xavier Clark, αναζήτησε πληροφορίες μετά τη σύλληψή του την 1η Δεκεμβρίου σχετικά με τη χρήση πλαστών εισιτηρίων και την απόκτηση διαβατηρίου ταχείας έκδοσης. Φέρεται επίσης να έκανε επανειλημμένες διαδικτυακές αναζητήσεις σχετικά με το εάν θεωρείτο ύποπτος στην υπόθεση.

Οι ισχυρισμοί, τους οποίους αρνήθηκε ο Clark μέσω των δικηγόρων του, κατατέθηκαν σε δικαστική ακρόαση που έλαβε χώρα την Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου.

Οι δικηγόροι του Clark υποστηρίζουν ότι ο κατηγορούμενος ποτέ δεν είχε την πρόθεση να φύγει από το Χιούστον του Τέξας και ότι πιθανότατα θα επικαλεστεί το επιχείρημα της αυτοάμυνας στη δίκη του.

Ο Clark έχει υποστηρίξει την αθωότητά του σχετικά με την κατηγορία της δολοφονίας, αρνούμενος ότι πυροβόλησε τον Takeoff, το πραγματικό όνομα του οποίου ήταν Kirsnick Khari Ball.

«Αισθανόμαστε σίγουροι ότι όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή ο κ. Clark θα προβάλει ένα νόμιμο και βάσιμο επιχείρημα αυτοάμυνας», δήλωσε μετά την ακρόαση η Letitia Quinones, μία από τις δικηγόρους του Clark.

Η Quinones αρνήθηκε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες στους δημοσιογράφους. Η δικηγόρος υποστήριξε κατά τη διάρκεια της ακρόασης ότι ο Clark πυροβόλησε αφού τον πυροβόλησε πρώτος κάποιος άλλος, ωστόσο η αστυνομία ισχυρίζεται ότι ο Clark ήταν αυτός που πυροβόλησε πρώτος.

Ο 28χρονος Takeoff δέχθηκε θανάσιμα πυρά στο κεφάλι και στην πλάτη του έξω από μια αίθουσα μπόουλινγκ στο Χιούστον του Τέξας γύρω στις 2.30 τα ξημερώματα της 1ης Νοεμβρίου.

Η αστυνομία του Χιούστον δήλωσε ότι οι πυροβολισμοί έπεσαν μετά από έναν καυγά για ένα παιχνίδι με ζάρια με πολλά κέρδη, αλλά τόνισε ότι ο ράπερ δεν συμμετείχε στο παιχνίδι ή στον καυγά και ότι ήταν «αθώος θεατής».

Ο αρχιφύλακας Michael Burrow κατέθεσε κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας ότι το κινητό τηλέφωνο του Clark έδειξε ότι ο κατηγορούμενος είχε αναζητήσει στο διαδίκτυο πλαστά αεροπορικά εισιτήρια μετά τη σύλληψή του. «Πιστεύω ότι ετοιμαζόταν να διαφύγει από τη χώρα», ανέφερε ο Burrow.

Σύμφωνα με τη νομική ομάδα του, ο Clark είχε ακυρώσει ένα προγραμματισμένο ταξίδι στο Μεξικό και την ημέρα της σύλληψής του έψαχνε για διαμέρισμα προς ενοικίαση στο Χιούστον.

Οι δικηγόροι του υπόπτου ζήτησαν επίσης να μειωθεί η εγγύησή του από 2 εκατομμύρια δολάρια σε 100.000 δολάρια. Ο δικαστής Josh Hill ήταν αρχικά διστακτικός στη μείωση της εγγύησης του Clark λόγω της γνώμης τους ότι θα μπορούσε να υπάρχει κίνδυνος να διαφύγει.

Ωστόσο, ο δικαστής συμφώνησε να μειώσει την εγγύηση του Clark σε 1 εκατομμύριο δολάρια, αν μπορούσαν να ικανοποιηθούν ορισμένες επιπλέον απαιτήσεις. Πρόσθεσε ότι ήταν στην ευχάριστη θέση να εξετάσει το ενδεχόμενο να μειώσει ενδεχομένως ακόμη περισσότερο την εγγύηση την επόμενη εβδομάδα.

Η αστυνομία αποκάλυψε ότι ταυτοποίησε τον Clark μέσω της αναπαράστασης των πυροβολισμών και των βαλλιστικών στοιχείων, καθώς και μέσω υλικού από κινητά τηλέφωνα και βίντεο από κάμερες ασφαλείας που «ήρθαν στην επιφάνεια με την πάροδο του χρόνου».

Δύο άλλα άτομα υπέστησαν επίσης μη απειλητικούς για τη ζωή τους τραυματισμούς κατά τη διάρκεια του περιστατικού.

BOOKING PHOTO: Patrick Xavier Clark, 33, charged with the murder of Kirshnik Khari Ball (Takeoff). #hounews

1/2 pic.twitter.com/jXxMrbt7fa

— Houston Police (@houstonpolice) December 2, 2022