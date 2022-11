Takeoff: Άφαντος ο δολοφόνος του ράπερ – Η αστυνομία αναζητά πληροφορίες

Οι αστυνομικές αρχές εξακολουθούν να αναζητούν τον ένοχο για τη δολοφονία του Takeoff των Migos, ο οποίος έπεσε νεκρός από πυρά σε ηλικία 28 ετών σε αίθουσα μπόουλινγκ στο Χιούστον του Τέξας την Τρίτη 1 Νοεμβρίου.

Η αστυνομία του Χιούστον επιβεβαίωσε σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε ότι ο δολοφόνος του Takeoff εξακολουθεί να κυκλοφορεί ελεύθερος και παρακάλεσε όσους γνωρίζουν περισσότερες πληροφορίες να βοηθήσουν στην εξιχνίαση της υπόθεσης.

Στη συνέντευξη τύπου που διοργανώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (01/11), ο αρχιφύλακας Michael Arrington έδωσε διευκρινίσεις για ορισμένες από τις πληροφορίες που δημοσιοποιήθηκαν αμέσως μετά τους πυροβολισμούς. Ωστόσο, δεν κατονόμασε κάποιον ύποπτο, ούτε υπέδειξε ότι η αστυνομία έχει επαρκή στοιχεία.

Σύμφωνα με τον Arrington, η αστυνομία του Χιούστον έλαβε κλήση για πυροβολισμούς στο «810 Billiards and Bowling», το οποίο βρίσκεται κοντά στο κέντρο του Χιούστον, περίπου στις 2:34 τα ξημερώματα τοπική ώρα.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο πήραν καταθέσεις από τους υπαλλήλους του χώρου, οι οποίοι είπαν ότι οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν μετά τη λήξη ενός ιδιωτικού πάρτι.

«Μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων είχε συγκεντρωθεί στο σημείο της μπροστινής πόρτας, ακριβώς έξω από το κτίριο, και αυτό οδήγησε σε μία διαφωνία, όπου από τη διαφωνία σημειώθηκαν οι πυροβολισμοί. Πολλοί άνθρωποι που βρίσκονταν εκεί, έφυγαν από το σημείο και δεν έμειναν για να δώσουν κατάθεση», περιέγραψε ο Arrington.

Ο Arrington τόνισε ότι η αστυνομία αναζητά «οποιαδήποτε πληροφορία αυτή τη στιγμή» και προέτρεψε τους αυτόπτες μάρτυρες τόσο να επικοινωνήσουν με την αστυνομία όσο και να μοιραστούν τυχόν βίντεο ή φωτογραφίες από το σημείο του εγκλήματος.

«Χρειαζόμαστε από όλους σας να μας τα στείλετε ώστε να μπορέσουμε να διαλευκάνουμε αυτή την υπόθεση. Ψάχνουμε για οτιδήποτε μπορεί να μας βοηθήσει από εδώ και πέρα», είπε.

Ο Michael Arrington ανέφερε επίσης ότι τα άλλα δύο άτομα που πυροβολήθηκαν δεν υπέστησαν θανάσιμα τραύματα. Και τα δύο άτομα – ένας 23χρονος άνδρας και μία 24χρονη γυναίκα – μεταφέρθηκαν μόνοι τους σε τοπικά νοσοκομεία. Και οι δύο αναμένεται να αναρρώσουν και έχουν μιλήσει με την αστυνομία.

Ο επικεφαλής της αστυνομίας του Χιούστον, Troy Finner, δέχτηκε επίσης ερωτήσεις από τους δημοσιογράφους στη συνέντευξη τύπου. Όταν ρωτήθηκε αν η αστυνομία έχει λόγους να υποπτεύεται ότι ο Takeoff, του οποίου το πραγματικό όνομα ήταν Kirsnik Khari Ball, ενεπλάκη στη συμπλοκή, είπε: «Δεν θα περίμενα να εμπλέκεται… Δεν έχουμε κανένα λόγο να πιστεύουμε ότι εμπλεκόταν σε κάτι εγκληματικό εκείνη τη στιγμή».

Ο Finner είπε επίσης ότι στο περιστατικό εμπλέκονται τουλάχιστον δύο πυροβόλα όπλα. Όταν του ζητήθηκε να απαντήσει αν ο Takeoff ήταν ο στόχος ή αν αληθεύουν οι φήμες που υποστηρίζουν ότι ο θάνατος του ράπερ οφείλεται σε «φίλια πυρά», ο Finner απάντησε ότι δεν θέλει να κάνει εικασίες.

Σύμφωνα με προηγούμενη έκθεση της αστυνομίας, η ιδιωτική εκδήλωση, στην οποία συμμετείχαν περίπου 40 άτομα, έληξε γύρω στη 1 π.μ. τοπική ώρα, αν και το πάρτι συνεχίστηκε για άλλη μία ώρα μέχρι να αποχωρήσουν οι παρευρισκόμενοι.

Ο τοπικός ειδησεογραφικός σταθμός KHOU σημείωσε ότι στο σημείο βρίσκονταν φύλακες ασφαλείας όταν άρχισαν οι πυροβολισμοί, αλλά δεν είδαν ποιος τράβηξε τη σκανδάλη.

Όταν η αστυνομία έφτασε στο σημείο, φέρεται να βρήκε «πολλούς κάλυκες» και ένα θύμα που είχε δεχθεί πυρά στο κεφάλι ή στο λαιμό. Σύμφωνα με το Associated Press, η σορός του Takeoff μεταφέρθηκε στο όχημα της ιατροδικαστικής υπηρεσίας περίπου στις 10 π.μ. τοπική ώρα.

Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας του Χιούστον δήλωσε στους δημοσιογράφους: «Μπορώ να σας πω ότι υπήρχαν rappers στο πάρτι. Δεν ξέρω αν εμπλέκονται στους πυροβολισμούς, αλλά όπως είπα η έρευνα βρίσκεται ακόμα στην αρχή της».

Επίσης, δεν προσδιόρισε την ταυτότητα του θύματος, αλλά όταν ρωτήθηκε αν τα μέλη των Migos ήταν στο πάρτι, είπε: «Ναι, ενημερωθήκαμε ότι ήταν εδώ».

Mayor Sylvester Turner joins Police Chief Troy Finner to brief the media on the fatal shooting of rap artist at 1199 San Jacinto Street on Nov. 1 about 2:30 a.m. https://t.co/eq9nDdp1Kw

— Houston Police (@houstonpolice) November 1, 2022