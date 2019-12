«Λόγια Αγάπης»: Μία ταινία για τα χρόνια του Leonard Cohen στην Ύδρα

Μια συγκλονιστική ιστορία αγάπης που κράτησε δεκαετίες.

«Marianne & Leonard: Λόγια Αγάπης»: μια όμορφη και τρυφερή ιστορία ενός εξαίσιου έρωτα, πέρα από σύνορα που υπερνικά ακόμα και το θάνατο.

Η ιστορία ενός έρωτα που στάθηκε μεγάλη έμπνευση για ένα σπουδαίο καλλιτέχνη και τραγουδοποιό που λάτρεψε την Ελλάδα, τον Leonard Cohen, ο οποίος γνώρισε και ερωτεύτηκε στην Ύδρα την πανέμορφη Νορβηγίδα μουσικό, Marianne Ilhen που στάθηκε μούσα του για χρόνια και ενέπνευσε τα τραγούδια «So Long, Marianne», «Hey, That’s No Way To Say Goodbye» και το «Bird On The Wire» από το LP «Songs From A Room».

Η πολύχρονη στενή σχέση τους ξεκίνησε το καλοκαίρι του 1960 στην Ύδρα. Μέλη και οι δύο της μποέμικης καλλιτεχνικής κοινότητας στο ελληνικό νησί, μιας μεγάλης, πολυσυλλεκτικής παρέας που αποτελούσαν συγγραφείς, ζωγράφοι, μουσικοί αλλά και ντόπιοι.

Η ταινία έρχεται στους κινηματογράφους στις 12 Δεκεμβρίου και ακολουθεί βήμα προς βήμα το δεσμό τους από τις πρώτες μέρες του μεγάλου έρωτα στην Ύδρα, την εσωτερική πάλη του Leonard καθώς δημιουργεί, το σεξ και τα ναρκωτικά ως κομμάτι της δημιουργικής διαδικασίας, τον ανοιχτό γάμο και την εξέλιξή του μέσα στα χρόνια, καθώς ο Leonard Cohen γνώριζε την παγκόσμια καταξίωση.

Στην Ύδρα το 1968, ο 20χρονος τότε σκηνοθέτης Nick Broomfield γνώρισε τη Marianne, η οποία τον συνέστησε στη μουσική του Cohen και τον ώθησε να σκηνοθετήσει την πρώτη του ταινία, αποτελώντας μεγάλη έμπνευση και για τον ίδιο.

Η ταινία «Marianne & Leonard: Λόγια Αγάπης» είναι ένας φόρος τιμής σε μια εποχή αθώα και ρομαντική, σε έναν έρωτα που γεννήθηκε στο άσπρο – μπλε της Ελλάδας, στην πανέμορφη Ύδρα και ζει αιώνια μέσα από μουσικές που ακούμε μέχρι σήμερα, ως έμπνευση του απόλυτου ρομαντικού έρωτα και των σχέσεων που αποδεικνύονται μεγαλύτερες από τη ζωή.

Αποτελεί όμως και ένα διαφωτιστικό οδοιπορικό στη δημιουργική διαδικασία και την πορεία γέννησης της Τέχνης από καλλιτέχνες που με το χάρισμά τους αγγίζουν το συναίσθημα των ανθρώπων. Μια ταινία που γιορτάζει τη ζωή, την ελευθερία, ύπαρξης και σκέψης, την καθαρότητα του ελληνικού τοπίου αφήνοντας ως τελική γεύση τη νοσταλγία για μια Ελλάδα που σβήνει, ίσως ανεπιστρεπτί…

Ο Leonard Cohen έγραψε ένα τρυφερό τελευταίο γράμμα προς την αιώνια μούσα του, Marianne, λίγες μέρες πριν το θάνατό της τον Ιούλιο του 2016, ένα γράμμα που της διάβασε ο γιος της και τη συνόδευσε στο τελευταίο της ταξίδι. Ο ίδιος ο Leonard Cohen την ακολούθησε μόλις τρεις μήνες μετά, πιστός σε αυτό το τελευταίο ραντεβού τους.

Το σημείωμα του σκηνοθέτη

«Ήμουν ένας κάπως χαμένος 20χρονος που έψαχνε την περιπέτεια όταν επισκέφτηκα το νησί της Ύδρας στην Ελλάδα. Είχα την καλή τύχη να συναντήσω τη Marianne, σύντροφο του Leonard Cohen, η οποία με ώθησε να προχωρήσω στην υλοποίηση της πρώτης μου ταινίας.

Η Marianne είχε νωρίτερα εκείνον το χρόνο δεχτεί την επίσκεψη του D.A. Pennebaker, που την είχε κινηματογραφήσει με το μικρό της γιο, και την εντυπωσίασε με τις γνώσεις του για τη δημιουργία ντοκιμαντέρ.

Τη θυμάμαι να μου δείχνει την ταινία “Don’t Look Back” κάτω από τον έναστρο ελληνικό ουρανό και μετά να παίζει στην κιθαρά της μουσικές του Leonard. Ήταν μία από τις πιο μαγικές στιγμές της ζωής μου και έχει χαραχθεί στη μνήμη μου για πάντα.

Η δημιουργία της ταινίας μου αυτής κλείνει εκείνον τον κύκλο που ξεκίνησε στη δεκαετία του ’60 με τις σκηνές της Marianne που κινηματογράφησε ο D.A. Pennebaker και τις οποίες ποτέ δε χρησιμοποίησε στο ντοκιμαντέρ.

Ο D.A. Pennebaker, η Marianne και ο Leonard υπήρξαν όλοι έμπνευση στη δημιουργική μου πορεία και είναι προνόμιο για μένα να τους αποτίσω με αυτή την ταινία έναν φόρο τιμής», γράφει ο Nick Broomfield.

