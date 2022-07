Taika Waititi: «Αγαπώ το “Stranger Things”, αλλά ως θαυμαστής της Kate Bush είμαι ενοχλημένος»

Ο Taika Waititi δήλωσε ότι «ως θαυμαστής της Kate Bush» είναι «ενοχλημένος» με την επιτυχία που γνώρισε η τραγουδίστρια μέσω του «Stranger Things».

Ο σκηνοθέτης Taika Waititi αποκάλυψε ότι ήθελε να χρησιμοποιήσει τη μουσική της Kate Bush στη νέα ταινία του «Thor: Love and Thunder», πριν το «Stranger Things» του Netflix χρησιμοποιήσει το «Running Up That Hill (A Deal With God)» στην τέταρτη σεζόν του.

Το τραγούδι, το οποίο κυκλοφόρησε από την Kate Bush για πρώτη φορά το 1985, εκτοξεύθηκε στις πρώτες θέσεις των charts παγκοσμίως μετά την πρεμιέρα του πρώτου μέρους της τέταρτης σεζόν του «Stranger Things».

Tο «Running Up That Hill» έχει σημαντική θέση στην ιστορία της σειράς, καθώς σώζει τη ζωή της Max Mayfield, την οποία υποδύεται η Sadie Sink, βοηθώντας την να ξεφύγει από τον δαίμονα Vecna.

Η Kate Bush ευχαρίστησε το «Stranger Things» που έδωσε στο τραγούδι της μία «εντελώς νέα ζωή», ωστόσο ο Taik Waititi εξέφρασε την απογοήτευσή του σε συνέντευξή του στο NME.

Όταν ρωτήθηκε αν πιστεύει ότι το «Thor: Love and Thunder» θα μπορούσε να φέρει τη μουσική των Guns N’ Roses, η οποία χρησιμοποιείται στην ταινία του, στο mainstream κοινό με τον ίδιο τρόπο που το «Stranger Things» έκανε με την Kate Bush, ο Taike Waititi απάντησε: «Όπως κατέστρεψε την Kate Bush».

«Λατρεύω αυτή τη σειρά, αλλά ως κάποιος που αισθάνεται ότι η μουσική της Kate Bush του ανήκει πραγματικά… Είμαι πραγματικά ενοχλημένος!» σημείωσε ο 46χρονος Νεοζηλανδός σκηνοθέτης.

«Έχω γίνει ένας από αυτούς τους ηλικιωμένους βλάκες που λένε: “Αυτά τα παιδιά δεν έχουν ακούσει ποτέ Kate Bush, έχουν ακούσει ένα τραγούδι της σε μία τηλεοπτική σειρά! Δεν ξέρουν την Kate Bush! Εγώ ξέρω την Kate Bush!”», συνέχισε.

Ο Christian Bale, ο οποίος υποδύεται τον Gorr the God Butcher στο «Thor: Love and Thunder», δήλωσε στο Total Film ότι ο Taika Waititi «είχε όλο αυτό το υλικό της Kate Bush» σε μία σκηνή χορού.

Η συγκεκριμένη σκηνή δεν συμπεριλήφθηκε στο τελικό μοντάζ της ταινίας καθώς ο σκηνοθέτης «συνειδητοποίησε ότι δεν θα του επιτρεπόταν ποτέ» να χρησιμοποιήσει τη μουσική της Βρετανίδας τραγουδίστριας.

Ο Taika Waititi εξήγησε στο NME ότι ήθελε να χρησιμοποιήσει το τραγούδι «This Woman’s Work» της Bush σε μία σκηνή με τη Natalie Portman (Jane Foster / Mighty Thor).

«Πριν από το “Stranger Things”! Ναι, υπήρχαν ένα σωρό τραγούδια της Kate Bush που ήθελα να έχω εκεί μέσα», είπε.