Taika Waititi: Η σκηνή στο «Thor: Love And Thunder» που είναι εμπνευσμένη από ένα meme για την Taylor Swift

Ο Taika Waititi εξηγεί πώς ένα meme για ένα τραγούδι της Taylor Swift αποτέλεσε έμπνευση για το «Thor: Love And Thunder».

Ο Taika Waititi αποκάλυψε ότι η σκηνή στην ταινία «Thor: Love And Thunder» με τις κατσίκες που φωνάζουν ήταν εν μέρει εμπνευσμένη από ένα meme για το single «I Knew You Were Trouble» (2012) της Taylor Swift.

Σε συνέντευξή του στο Insider, ο σκηνοθέτης είπε ότι δεν είχε κανένα άλλο σχέδιο για τις κατσίκες πέρα από την απλή παρουσία τους στη σκηνή. Η σκέψη του άλλαξε όταν του έδειξαν ένα βίντεο με το ρεφρέν του «I Knew You Were Trouble» στο οποίο είχε προστεθεί ο ήχος μίας κατσίκας που βέλαζε.

«Οι κατσίκες επρόκειτο ανέκαθεν να είναι εκεί, επειδή υπάρχουν στα κόμικς, αλλά δεν ξέραμε πώς θα ακούγονταν», είπε ο Taika Waititi.

«Κάποιος στο post-production βρήκε αυτό το meme ενός τραγουδιού της Taylor Swift με μία κατσίκα που βελάζει. Δεν ήξερα καν ότι αυτό υπήρχε. Άκουσα το βέλασμα της κατσίκας και απλά ένιωσα ότι ήταν φοβερό», εξήγησε.

Στη συνέχεια των εργασιών για το post-production της ταινίας, ο ήχος των CGI κατσικιών σχεδιάστηκε με βάση τον ήχο του meme, για το οποίο ο Taika Waititi και οι συνεργάτες του σκέφτηκαν ότι «ήταν πολύ αστείο».

«Δεν προοριζόταν για την ταινία», σημείωσε ο σκηνοθέτης. Ωστόσο, οι κραυγές της κατσίκας παρέμειναν τελικά στο τελικό μοντάζ της ταινίας «Thor: Love And Thunder» επειδή «ήταν φρικτά φοβερές».

Το «Thor: Love And Thunder», η τέταρτη ταινία του Thor, κυκλοφόρησε στους κινηματογράφους παγκοσμίως την περασμένη εβδομάδα.

Ο Taika Waititi δήλωσε επίσημα ότι δεν θα κυκλοφορήσει director’s cut της ταινίας, λέγοντας στο NME ότι πιστεύει πως «οι σκηνοθέτες πρέπει να είναι υπό έλεγχο μερικές φορές».

«Τα director’s cuts δεν είναι καλά. Δεν είναι καλό, στις τεσσεράμισι ώρες. Υπάρχουν τόσα πολλά διαλείμματα εκεί μέσα, που δεν χρειάζεται καν να κάνεις παύση», ανέφερε.

Το «I Knew You Were Trouble» ήταν τρίτο single από το άλμπουμ «Red» της Taylor Swift που κυκλοφόρησε το 2012. Η αστέρας της pop ηχογράφησε ξανά το τραγούδι, μαζί με το υπόλοιπο άλμπουμ, για το «Red (Taylor’s Version)», το οποίο κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του 2021.