TAG feat. MIKE - «Μάτια Μου» (Στίχοι - Lyrics)

Μάτια μου… σ’ αγαπώ!

Mάτια μου με μια αγκαλιά

άσε με να διώξω μακριά

ό,τι άδικα σε φοβίζει

και ό,τι σε πονά.

Mάτια μου εγώ είμαι εδώ

λίγη εμπιστοσύνη ζητώ

μέσα στην καρδιά μου γυρίζει

το πρώτο εκείνο

που πες σ’ αγαπώ!

Mάτια μου εσένα σκέφτομαι

εσένα κάθε βράδυ ονειρεύομαι

μάτια μου να μην ανησυχείς

όπως εγώ δε σ’ αγαπάει κανείς, κανείς…

Είσαι αυθόρμητη και με τρελαίνεις

ανεξάρτητη, πες το όπως θέλεις.

Πάντα κάνεις αυτό που πιστεύεις

και δε θέλεις πίσω να μένεις.

Με εσένα είναι όλα OK

ζεις το κάθε λεπτό, η καρδιά σου το λέει

You are perfect any way

Stay #RealEveryDay!

Mάτια μου το ξέρεις εγώ

έχω εσένα για ουρανό

μόνο αλήθειες σου λέω

σ’ το ορκίζομαι στο πρώτο σ’ αγαπώ.

Mάτια μου εσένα σκέφτομαι

εσένα κάθε βράδυ ονειρεύομαι

μάτια μου να μην ανησυχείς

όπως εγώ δε σ’ αγαπάει κανείς, κανείς…

Μου αρέσει ο δυναμισμός σου

ό,τι θέλεις το κάνεις δικό σου

ό,τι ασήμαντο βρίσκεται εμπρός σου

το προσπερνάς για να ζεις τ’ όνειρό σου.

Μου αρέσει που ό,τι λες το εννοείς

και τα δήθεν δε τα μπορείς.

Ό,τι κάνεις το κάνεις για εσένα

και δε θέλεις πολλά και είσαι εντάξει με το ένα.

Μου αρέσει το στυλάκι που έχεις

στη βροχή όταν ξυπόλητη τρέχεις.

Όταν γελάς φωτίζει το πρόσωπό σου

γιατί μου δείχνει τον #real εαυτό σου!

Με εσένα είναι όλα OK

ζεις το κάθε λεπτό η καρδιά σου το λέει

You are perfect any way

Stay #RealEveryDay!

Μάτια μου… σ’ αγαπώ!

Mάτια μου εσένα σκέφτομαι

εσένα κάθε βράδυ ονειρεύομαι

μάτια μου να μην ανησυχείς

όπως εγώ δε σ’ αγαπάει κανείς, κανείς…